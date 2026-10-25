PICANTE: ¿Te atreverías? Los 6 ‘juguetitos’ para parejas que dan que hablar

Mantener viva la llama del amor no siempre es fácil, ya que influyen de lleno las obligaciones del día a día, el estrés y el paso de los años. Pero siempre hay formas creativas de cambiar el rumbo de la relación o de darle una nueva motivación y llevarla hasta límites inesperados. En este sentido, los juegos eróticos para parejas son perfectos para sorprender a tu media mitad y fortalecer el vínculo.

JUEGOS SEXUALES EN PAREJA

Los juegos eróticos para parejas no solo mezclan diversión y sexualidad, sino que te permitirán a ti y a tu pareja reconectar de nuevo o, simplemente, reinventar tu vida sexual, para que sea más satisfactoria.

La creatividad también tiene abundantes beneficios para las relaciones sexuales, incluyendo un aumento de la pasión romántica que persiste a lo largo del tiempo, según investigaciones de la Dra. Kathleen Carswell . Si estás buscando mejorar tu vida en el dormitorio (y más allá), puedes beneficiarte al cambiar tus rutinas diarias para incluir más creatividad.

LOS 6 MEJORES JUEGOS ERÓTICOS

Si quieres sorprender a ese alguien especial en una fecha señalada (o en cualquier momento), elige uno de estos juegos eróticos para parejas.

Passion Play un tablero con varias posturas sexuales y diferentes niveles de intensidad.

Pack erótico son tres dados, pues uno indica lo que tienes que hacer, otro en qué parte del cuerpo y el tercero dónde: cama, sofá, silla, mesa. También incluye un antifaz negro, plumero y un dedo vibrador.

Chocolate compra una caja de buenos de bombones, por cada acción que realice tu pareja, que te genere placer, tú le darás un chocolate. O dale la caja y dile que te pida lo que quiera, que tú lo harás a cambio de un chocolate.

Póker con figuras de kamasutra el objetivo no es otro que añadir un poco de tensión sexual a una partida de póker convencional. Y es que según las decisiones que tú o tu pareja tomen, terminas quitándote más o menos prendas de ropa.

Kit erótico excitante kit con tres dados Kamasutra y dos juguetes vibradores (anillo y bala). Una máscara para jugar, un juguete vibrador estimulante, dos ataduras eróticas.

Frío y Calor este juego permite dejar libre la imaginación. Una fantástica opción pueden ser los lubricantes Durex con efecto frío y calor. ¡El contraste de temperatura es de lo más excitante!