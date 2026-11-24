Explorar el tantra es una excelente alternativa para quienes buscan renovar la rutina y profundizar el vínculo emocional en pareja. Esta práctica combina respiración consciente, movimiento lento y concentración para transformar los encuentros íntimos en experiencias más intensas y duraderas.

Según explican especialistas en bienestar íntimo como Sarrah Rose y Candice Leigh, no hace falta ser un experto para empezar. A partir de movimientos sencillos, es posible sincronizar la energía con la pareja y llevar la intimidad a otro nivel, reseñó Women’sHealth.

OCHO POSICIONES RECOMENDADAS

1. La diosa

• Cómo se realiza: Una persona se acuesta boca arriba. La otra se coloca encima en cuclillas, apoyando los pies en la superficie.

• Sus beneficios: Facilita el contacto visual constante. Además, permite sincronizar la respiración boca a boca, creando un ritmo muy pausado.

2. El swing

• Cómo se realiza: Quien está debajo se acuesta boca arriba y arquea un poco la pelvis, como en el puente de yoga. Su pareja se sitúa encima para guiar el movimiento con un balanceo suave.

• Sus beneficios: Permite tener el control total sobre el ritmo. También ayuda a regular la profundidad y la intensidad del encuentro.

3. Pinza abierta

• Cómo se realiza: Una persona se recuesta boca arriba y apoya sus piernas sobre los brazos de su pareja. Quien recibe se ubica de rodillas frente a ella. Colocar una almohada bajo la cadera aporta mayor comodidad.

• Sus beneficios: Favorece la cercanía física. Asimismo, promueve el contacto visual directo y la respiración compartida.

POSICIONES SENTADAS Y DE LADO

4. La trampa de la serpiente

• Cómo se realiza: Ambos se sientan uno frente al otro. Entrelazan las piernas formando una «V» y sujetan los tobillos de su pareja para mantener el equilibrio.

• Sus beneficios: Es ideal para fomentar la intimidad emocional. Permite conversar en susurros y mantener una vista completa del otro.

5. El tigre

• Cómo se realiza: Es una variante de la postura clásica de lado o «cucharita». La diferencia es que se deja un ligero espacio entre el pecho y la espalda de ambos.

• Sus beneficios: Requiere menos esfuerzo físico y resistencia. Por eso, es perfecta para disfrutar de movimientos lentos, profundos y relajados.

6. Yab Yum (el abrazo tántrico)

• Cómo se realiza: Una persona se sienta con las piernas cruzadas. Su pareja se sienta sobre su regazo y rodea su cintura con las piernas.

• Sus beneficios: Es la postura tántrica por excelencia. La cercanía facilita mirarse a los ojos y sincronizar las respiraciones con un suave balanceo.

CLÁSICOS PARA PROFUNDIZAR LA CONEXIÓN

7. El abrazo de serpiente

• Cómo se realiza: Una persona se acuesta boca abajo con una almohada bajo las caderas y las piernas un poco separadas. Su pareja se ubica encima y apoya los antebrazos en la cama.

• Sus beneficios: Permite ajustar el ángulo con mucha comodidad. Además, promueve una conexión directa pecho con pecho para compartir la respiración.

8. La felicidad del tercer ojo

• Cómo se realiza: Parte de la postura tradicional cara a cara. Sin embargo, toda la atención se enfoca en la quietud y en la mirada.

• Sus beneficios: La pareja se mira fijamente a los ojos mientras inhala y exhala al mismo tiempo. De este modo, logran canalizar su energía y elevar la conexión emocional.

En resumen, más allá de la técnica, la esencia del sexo tántrico está en bajar el ritmo y conectar sin prisas. Prueba estas posturas usando la respiración y la mirada como guía. Así descubrirás cómo el placer se multiplica.