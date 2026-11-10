Mimos, abrazos y palabras: El «aftercare emocional» que debes aplicar tras los encuentros íntimos

El aftercare emocional o cuidado post-sexo es el conjunto de mimos, palabras, silencios y atenciones que se dan entre las personas justo después de tener relaciones sexuales.

Esto se ha convertido en un tema de conversación masivo porque reconoce que el sexo no termina con el orgasmo y que la vulnerabilidad física y mental necesita un cierre seguro.

¿POR QUÉ SE HA VUELTO TAN POPULAR?

La conversación actual sobre bienestar y salud mental ha llevado a las personas a exigir conexiones más humanas y menos mecánicas. El aftercare destaca por varias razones:

El bajón hormonal o «post-sexo»: Durante el sexo se liberan niveles altísimos de dopamina y oxitocina. Al terminar, esas hormonas caen de golpe, lo que puede provocar una sensación repentina de tristeza, vacío o vulnerabilidad extrema (técnicamente llamado disforia poscoital). El aftercare suaviza esa caída libre.

Durante el sexo se liberan niveles altísimos de dopamina y oxitocina. Al terminar, esas hormonas caen de golpe, lo que puede provocar una sensación repentina de tristeza, vacío o vulnerabilidad extrema (técnicamente llamado disforia poscoital). suaviza esa caída libre. Crea un espacio seguro: Desnudarse y compartir la intimidad con alguien requiere confianza. Dedicar unos minutos a abrazarse o hablar valida la experiencia y asegura a ambas partes que hay un interés real que va más allá del simple placer físico.

Desnudarse y compartir la intimidad con alguien requiere confianza. Dedicar unos minutos a abrazarse o hablar valida la experiencia y asegura a ambas partes que hay un interés real que va más allá del simple placer físico. Rompe con el molde del porno: El cine para adultos suele mostrar que el sexo termina, uno se viste y se va. El aftercare rescata el lado humano, romántico o simplemente empático de las relaciones.

Para la psicóloga Kate Balestrieri, este cuidado ayuda a reintegrarse a la vida cotidiana, especialmente a quienes adoptan un rol sumiso. Y aunque surgió en un contexto específico, la práctica se ha extendido: muchas personas ya la realizan sin llamarla así, reseñó Glamours25.

FORMAS COMUNES DE PRACTICARLO

No existe una única manera de dar aftercare; cada persona y cada pareja tiene necesidades distintas en ese momento: