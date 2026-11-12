Más allá de lo clásico: Las cinco ideas para transformar la posición del ‘misionero’ y pasar una noche inolvidable

Aunque la posición del misionero suele considerarse la más clásica o tradicional, su gran ventaja es la cercanía física, el contacto visual y la facilidad para adaptarse.

Con pequeños ajustes en el ángulo, el apoyo o el ritmo, puede convertirse en una experiencia completamente distinta.

LA POSICIÓN DEL MISIONERO

Colocar una almohada firme o un cojín debajo de la pelvis de quien está abajo eleva las caderas. Este simple ajuste modifica el ángulo de penetración y facilita la estimulación en zonas más sensibles sin requerir esfuerzo físico extra.

En lugar de mantener un movimiento de entrada y salida tradicional, quien está arriba se desliza ligeramente hacia adelante para que los huesos púbicos queden en contacto directo. Los movimientos pasan a ser un balanceo suave y rítmico de arriba hacia abajo, ideal para la estimulación externa continua.

Quien está abajo puede variar la apertura y altura de sus piernas: cerrarlas por completo para aumentar la fricción, apoyar los pies sobre los hombros de su pareja para mayor profundidad, o cruzar una pierna sobre la cadera del otro para cambiar la presión, reseñó Glamour 25.

Como ambos tienen las manos relativamente libres y el torso cerca, es muy fácil incorporar caricias manuales o un vibrador pequeño entre ambos cuerpos, sumando una sensación extra sin perder el contacto cara a cara.

Trasladar la postura al borde de la cama, con quien está abajo acostado boca arriba con las caderas al filo y quien está arriba de pie frente a la cama, mantiene el contacto visual y la esencia del misionero, pero transforma por completo la postura, la comodidad y el control del ritmo.

En resumen, pequeños cambios en el ángulo o el ritmo bastan para transformar lo cotidiano en algo inolvidable.