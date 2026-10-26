Los tips que debes tomar en cuenta para recuperar la pasión y disfrutar con tu pareja

Las relaciones de pareja atraviesan diferentes etapas y, con el tiempo, la rutina puede hacer que la pasión y el deseo disminuyan.

Sin embargo, esto no significa que el amor haya desaparecido, sino que las responsabilidades, el estrés y la monotonía pueden afectar la conexión íntima.

Según la sexóloga Claudia Six, a través de Psychology Today, la clave para reavivar el deseo no está en técnicas complejas, sino en prácticas simples que actúan directamente sobre el sistema nervioso. Cuando la seguridad se reconstruye a través de estos hábitos diarios, la intimidad puede florecer de nuevo de forma natural y sin presiones.

¿POR QUÉ LA RUTINA APAGA EL DESEO?

La monotonía y la falta de novedad pueden hacer que la relación se pierda con el tiempo. Muchas parejas se enfrentan a este desafío sin saber cómo manejarlo, sintiéndose frustradas y desconectadas.

La falta de comunicación y la disminución de momentos de calidad juntos pueden generar distanciamiento.

TIPS PARA RECUPERAR LA PASIÓN EN LA PAREJA

1. Prioricen el tiempo juntos: El primer paso para reavivar la pasión es dedicar tiempo de calidad a la relación.

2. Exploren nuevas experiencias: La novedad es una de las claves para mantener el deseo vivo.

3. Recuperen la conexión emocional: La pasión no solo depende del aspecto físico, sino también de la conexión emocional.

4. Gestos de afecto: El deseo no solo surge en los momentos de intimidad, sino que se construye en los pequeños detalles diarios

5. Mejoren la comunicación sexual: Hablar de deseos, fantasías y necesidades es clave para mantener una vida íntima satisfactoria.

6. Cuiden su bienestar individual: El atractivo y el deseo también se ven influenciados por cómo nos sentimos con nosotros mismos.

Six sostiene que el deseo no se apaga porque las parejas se olviden de darse cariño, sino porque las condiciones que hacen que la intimidad se sienta segura y voluntaria se van perdiendo poco a poco.

La seguridad emocional no es un concepto abstracto, sino una experiencia física y real, forjada a través de la repetición, el ritmo y la presencia compartida. Los trucos, en este sentido, no exigen cambios drásticos ni grandes declaraciones: Simplemente invitan a la pareja a estar presente y a conectar en pequeños momentos, una y otra vez, reseñó Infobae.