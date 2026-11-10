Libido al máximo: Las plantas y alimentos que son claves para aumentar el deseo de forma natural

El deseo sexual cambia constantemente por el estrés, el cansancio o los cambios hormonales. Si buscas un impulso, existen plantas, alimentos y hábitos cotidianos que ayudan a recuperar la energía y mejorar la repuesta sexual de forma natural.

PLANTAS Y SUPLEMENTOS QUE AYUDAN

Algunas raíces y también hierbas funcionan muy bien para equilibrar el cuerpo y mejorar el flujo de sangre:

Maca peruana: Ayuda a reducir el cansancio y el estrés, estimulando el deseo tanto en hombres como en mujeres.

Ayuda a reducir el cansancio y el estrés, estimulando el deseo tanto en hombres como en mujeres. Ginseng rojo: Aporta mucha energía y mejora la circulación, lo que ayuda a una mejor respuesta física ante la excitación.

Aporta mucha energía y mejora la circulación, lo que ayuda a una mejor respuesta física ante la excitación. Fenogreco: Colabora en la producción natural de hormonas clave como la testosterona y los estrógenos.

Colabora en la producción natural de hormonas clave como la testosterona y los estrógenos. Ginkgo Biloba: Al mejorar la circulación de la sangre en todo el cuerpo, aumenta la sensibilidad en las zonas íntimas.

Al mejorar la circulación de la sangre en todo el cuerpo, aumenta la sensibilidad en las zonas íntimas. Tribulus terrestris: esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional para mejorar el deseo sexual. Investigaciones publicadas en Phytomedicine han demostrado que p uede aumentar los niveles de testosterona en mujeres y mejorar la satisfacción sexual

esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional para mejorar el deseo sexual. Investigaciones publicadas en Phytomedicine han demostrado que p en mujeres y mejorar la satisfacción sexual Omega-3 y frutos secos: el consumo de alimentos ricos en omega-3, como nueces y salmón, favorece la circulación sanguínea y mejora la sensibilidad, según estudios de la Universidad de Harvard.

Incluir estos remedios en tu rutina puede ser una forma natural y efectiva para activar la chispa. Recuerda que una vida sexual saludable también depende de tu bienestar general. ¡Escucha a tu cuerpo y disfruta!

ALIMENTOS PARA INCLUIR EN LA DIETA

Lo que comes influye directamente en tu energía íntima:

Semillas y frutos secos: Las nueces o las semillas de calabaza aportan zinc, un mineral esencial para las hormonas sexuales.

Las nueces o las semillas de calabaza aportan zinc, un mineral esencial para las hormonas sexuales. Ajo y sandía: Funcionan como relajantes naturales de los vasos sanguíneos, lo que facilita una mejor irrigación.

Funcionan como relajantes naturales de los vasos sanguíneos, lo que facilita una mejor irrigación. Chocolate negro: El cacao puro ayuda a liberar sustancias químicas en el cerebro que mejoran el estado de ánimo y relajan el cuerpo.

HÁBITOS BÁSICOS QUE DEBES CUIDAR

Ningún remedio funciona por sí solo si descuidas el estilo de vida:

Dormir bien: El descanso de calidad es el combustible principal para que el cuerpo tenga energía y hormonas equilibradas.

El descanso de calidad es el combustible principal para que el cuerpo tenga energía y hormonas equilibradas. Bajar el estrés: El estrés produce cortisol, una hormona que bloquea el deseo. Hacer ejercicio, meditar o hablar con la pareja ayuda a liberar esa tensión.

Aviso importante: Si tomas medicamentos para la tensión, la diabetes o la tiroides, consulta siempre a tu médico antes de empezar a tomar suplementos herbales, ya que podrían interferir con tu tratamiento.