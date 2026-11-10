Libido al máximo: Las plantas y alimentos que son claves para aumentar el deseo de forma natural

El deseo sexual cambia constantemente por el estrés, el cansancio o los cambios hormonales. Si buscas un impulso, existen plantas, alimentos y hábitos cotidianos que ayudan a recuperar la energía y mejorar la repuesta sexual de forma natural.
PLANTAS Y SUPLEMENTOS QUE AYUDAN
Algunas raíces y también hierbas funcionan muy bien para equilibrar el cuerpo y mejorar el flujo de sangre:
- Maca peruana: Ayuda a reducir el cansancio y el estrés, estimulando el deseo tanto en hombres como en mujeres.
- Ginseng rojo: Aporta mucha energía y mejora la circulación, lo que ayuda a una mejor respuesta física ante la excitación.
- Fenogreco: Colabora en la producción natural de hormonas clave como la testosterona y los estrógenos.
- Ginkgo Biloba: Al mejorar la circulación de la sangre en todo el cuerpo, aumenta la sensibilidad en las zonas íntimas.
- Tribulus terrestris: esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional para mejorar el deseo sexual. Investigaciones publicadas en Phytomedicine han demostrado que puede aumentar los niveles de testosterona en mujeres y mejorar la satisfacción sexual
- Omega-3 y frutos secos: el consumo de alimentos ricos en omega-3, como nueces y salmón, favorece la circulación sanguínea y mejora la sensibilidad, según estudios de la Universidad de Harvard.
Incluir estos remedios en tu rutina puede ser una forma natural y efectiva para activar la chispa. Recuerda que una vida sexual saludable también depende de tu bienestar general. ¡Escucha a tu cuerpo y disfruta!
ALIMENTOS PARA INCLUIR EN LA DIETA
Lo que comes influye directamente en tu energía íntima:
- Semillas y frutos secos: Las nueces o las semillas de calabaza aportan zinc, un mineral esencial para las hormonas sexuales.
- Ajo y sandía: Funcionan como relajantes naturales de los vasos sanguíneos, lo que facilita una mejor irrigación.
- Chocolate negro: El cacao puro ayuda a liberar sustancias químicas en el cerebro que mejoran el estado de ánimo y relajan el cuerpo.
HÁBITOS BÁSICOS QUE DEBES CUIDAR
Ningún remedio funciona por sí solo si descuidas el estilo de vida:
- Dormir bien: El descanso de calidad es el combustible principal para que el cuerpo tenga energía y hormonas equilibradas.
- Bajar el estrés: El estrés produce cortisol, una hormona que bloquea el deseo. Hacer ejercicio, meditar o hablar con la pareja ayuda a liberar esa tensión.
Aviso importante: Si tomas medicamentos para la tensión, la diabetes o la tiroides, consulta siempre a tu médico antes de empezar a tomar suplementos herbales, ya que podrían interferir con tu tratamiento.