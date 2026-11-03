¿Las relaciones íntimas son o no obligatorias en la pareja? Esta es la clave real, según experto

El urólogo y andrólogo, Gustavo Codas, explicó que tener relaciones sexuales no es un requisito vital ni una obligación para la pareja.

Asimismo, señaló que la sintonía emocional y la comunicación son fundamentales por encima de la frecuencia de la intimidad, normalizando que esta garantice automáticamente la felicidad.

Además, es un error creer que el sexo es una fórmula mágica que garantiza la felicidad por sí sola.

Un noviazgo o matrimonio estable se construye sobre la base de una buena comunicación y la compatibilidad en sus deseos, entendiendo que cada pareja tiene sus propios ritmos y formas de conectar sin verse forzada a cumplir con expectativas externas.

Asimismo, el experto sostuvo que hay parejas que tienen relaciones sexuales una vez al día, otras tres veces a la semana, o incluso una vez al mes. Además, influye la cantidad de tiempo que tenga cada uno, reseñó el diario Extra PY.

En un encuentro íntimo la previa es importante, los hombres se excitan mucho por lo que piensan y por lo que ven, en cambio, a las mujeres por lo que escuchan.

«Puede darse el caso de un rapidito, el de un ascensor que puede ser lo más placentero del mundo, pero eso depende de cada situación y cada pareja, pero es fundamental la previa porque va calentando el motor, no es lo mismo arrancar el motor y acelerar a fondo, puede haber problemas», expresó.