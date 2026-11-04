La nueva era del placer: ¿Cuándo el disfrute se convirtió en autocuidado?

Un estudio global reveló que el bienestar sexual se ha integrado en la salud mental y el autocuidado, priorizando la intencionalidad, el placer expandido y la sostenibilidad corporal por encima de la espontaneidad o la meta exclusiva del orgasmo.

La intimidad contemporánea se transforma así en un acto de conexión consciente y salud adaptado al ritmo de vida actual.

Básicamente, la forma en que vivimos el placer en 2026 ha cambiado, especialmente entre las generaciones más jóvenes, pero también en adultos y personas mayores.

El informe Lovehoney Group plantea una redefinición del vínculo con el sexo: menos presión por la frecuencia, más foco en el consentimiento, el bienestar emocional y la salud integral.

EN TRES ASPECTOS

Menos prisa y más mente: Preferimos tener menos encuentros, pero que sean más reales, pausados y con una conexión verdadera.

Preferimos tener menos encuentros, pero que sean más reales, pausados y con una conexión verdadera. Autocuidado total: Si no descansamos, si estamos estresados o si no nos cuidamos, la cama lo nota; por eso el sexo ahora se cuida desde la rutina diaria ( sueño , ejercicio , desconexión digital ).

Si no descansamos, si estamos estresados o si no nos cuidamos, la cama lo nota; por eso el sexo ahora se cuida desde la rutina diaria ( , , ). Adiós a la presión: Se está perdiendo el miedo a hablar de lo que nos gusta y se están usando herramientas (como la tecnología o la IA) no para sustituir al otro, sino para romper tabúes y explorar con mayor seguridad.

Al final, se trata de cambiar la cantidad por calidad y el «cumplir» por disfrutar de verdad.

LA GENERACIÓN Z

Uno de los ejes centrales del estudio es el comportamiento de la Generación Z. Aunque mantiene menos relaciones sexuales que generaciones anteriores, el informe aclara que no se trata de desinterés, sino de una elección consciente. El sexo deja de ser un mandato o un indicador de éxito personal para convertirse en una experiencia alineada con los valores individuales.

Según estudio, solo el 13% de la Generación Z tiene relaciones sexuales al menos una vez por semana, frente al 37% de los millennials. Este fenómeno, denominado “Celiba-Z”, marca un cambio de paradigma: la intimidad se mide menos por cantidad y más por conexión emocional, consentimiento y relevancia personal.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La tecnología también empieza a ocupar un lugar en la intimidad. La inteligencia artificial aparece como espacio de consulta para temas sexuales que muchas personas no hablan con su pareja ni con profesionales.

Solo el 17,5% afirma dialogar habitualmente sobre sexo con su pareja, mientras que un 57% se muestra abierto a usar IA para resolver dudas vinculadas al placer, el rendimiento o la comunicación de deseos, reseñó El Clarín.

El informe señala que el anonimato y la ausencia de juicio explican parte de este fenómeno, aunque advierte sobre la necesidad de pensar límites éticos a medida que estas herramientas ganan protagonismo.