La menopausia no es el fin tu vida íntima: Estos son los tips que debes aplicar para ¡disfrutar!

La menopausia marca una nueva etapa en la que las hormonas disminuyen, provocando cambios como la sequedad vaginal o la falta de deseo.

Sin embargo, esto no significa el fin de una vida íntima placentera, sino una oportunidad para recuperar el placer con nuevas estrategias.

¿CÓMO PUEDES RECUPERAR TU DESEO SEXUAL CON TU PAREJA?

Los niveles bajos de estrógeno pueden resecar el tejido vaginal, cambios de temperatura, no sentirse atraídas. Por eso es importante hablarlo con su pareja, explicarle lo que se siente físicamente, y lo que se necesita en cada momento, reduce la presión y fortalece la complicidad.

El cuerpo ahora responde a un ritmo diferente por lo que alargar los juegos previos ayuda a lograr una estimulación adecuada. Incluso puedes considerar hablar con un terapeuta sexual.

BUSCAR AYUDA MÉDICA

Existen tratamientos médicos muy efectivos, desde terapias hormonales locales (como cremas con estrógenos) hasta medicamentos específicos para recuperar el deseo, que un ginecólogo puede recetar.

Mantener activos los músculos pélvicos ayuda a mejorar la sensibilidad y la irrigación sanguínea en la pelvis.

Según la Sociedad Argentina de Medicina, seis de cada diez adultos mayores de 60 años, afirman que mantienen relaciones sexuales de manera regular. Aunque antes el hombre era quién disfrutaba del sexo, gracias al avance de la ciencia y la tecnología en la actualidad, las mujeres pueden disfrutar de la sexualidad toda su vida.

La organización Mundial de la Salud asegura que la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida superior a los 60 años, esto alienta a que los adultos mayores disfruten y busquen su deseo sexual.

Cabe resaltar que la menopausia no te protege de las infecciones de transmisión sexual (ITS). El tejido vaginal más delgado puede desgarrarse durante las relaciones sexuales, lo que aumenta el riesgo de infecciones.