Aunque diversas encuestas indican que alrededor del 96% de las personas disfruta del sexo oral, lograr que la experiencia sea plenamente satisfactoria sigue siendo un reto para muchas parejas.

Los especialistas coinciden en que la clave está en dos pilares: la comunicación abierta para guiar al otro sobre los ritmos e intensidades preferidos, y el autoconocimiento.

BENEFICIOS

Explorar el propio cuerpo a solas no solo ayuda a reducir el estrés, mejorar el descanso y elevar la libido, sino que permite descubrir exactamente qué estimulación resulta más placentera. En pareja, incorporar accesorios íntimos es una excelente forma de romper la rutina y fortalecer la conexión emocional.

Si buscas experimentar nuevas sensaciones, esta selección reúne cinco de los mejores simuladores diseñados para imitar el cunnilingus mediante distintas tecnologías, según Women’sHealth.

LELO ORA 3 : Cuenta con un pequeño nódulo giratorio oculto bajo una capa de silicona ultrasuave que imita con precisión el movimiento de una lengua. Es uno de los modelos de gama alta más populares del mercado y ganó fama mundial luego de que Kourtney Kardashian se lo regalara por Navidad a su amiga Rosalía.

Satisfyer Pro 2 : Utiliza ondas de presión de aire y succión suave para estimular el clítoris sin necesidad de fricción directa.

Masajeador Love Charm con lengüeta : Incorpora una pequeña lengua flexible diseñada para simular el lamer directo sobre el clítoris, combinada con vibración enfocada en el punto G.

Río de Platanomelón : Combina un diseño ergonómico de ondas con succión focalizada para ofrecer una estimulación intensa pero delicada en el clítoris.

LELO SILA: Emplea ocho intensidades de ondas sónicas a través de una boquilla más ancha y suave que rodea toda la zona en lugar de concentrarse en un solo punto. Resulta ideal si prefieres una sensación más envolvente, gradual y menos directa antes de alcanzar el orgasmo.