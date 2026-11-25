Las redes sociales, y en especial TikTok se han convertido en una fuente constante de consejos sobre bienestar y sexualidad.

Entre las tendencias que más curiosidad han despertado destaca el llamado «truco de la almohada», una técnica sencilla que promete transformar la experiencia en la intimidad, reseñó Women’s Health.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA TÉCNICA?

El procedimiento es muy simple: consiste en colocar una almohada debajo de la parte inferior de la espalda o las caderas mientras se está acostada boca arriba.

Este ligero soporte hace que la pelvis se incline hacia arriba de manera natural. Según los expertos en salud sexual, ese cambio de ángulo facilita un acceso mucho más directo hacia la pared anterior de la vagina, donde se ubica el punto G, permitiendo además una mayor profundidad.

De acuerdo con los especialistas, esta postura no solo funciona en pareja, sino que también facilita la autoexploración o el uso de juguetes íntimos. Asimismo, señalan que combinar esta inclinación con la estimulación externa del clítoris aumenta considerablemente las probabilidades de alcanzar el clímax.

DOS FACTORES CLAVES

Aunque se trata de un recurso práctico y accesible, los expertos recomiendan tener en cuenta dos aspectos fundamentales para garantizar el bienestar:

• No funciona igual para todas: Cada cuerpo es distinto y responde de manera diferente a los estímulos. Mientras a muchas mujeres esta presión directa les resulta sumamente placentera, a otras puede parecerles indiferente o incómoda.

• Cuidado con la profundidad: Al permitir un mayor alcance, es indispensable dedicar suficiente tiempo a los juegos previos para asegurar una buena lubricación. Se aconseja avanzar de forma gradual y mantener la comunicación en todo momento para evitar cualquier molestia o dolor.

En definitiva, el truco de la almohada demuestra que no se necesitan herramientas complejas para innovar en la intimidad. De esta manera, un objeto cotidiano se convierte en el aliado perfecto para salir de la rutina.