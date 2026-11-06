El reloj del placer: Los mejores días y horas para tener relaciones íntimas, según la ciencia

El momento en el que decides tener relaciones sexuales puede transformar por completo la experiencia física y emocional. La ciencia y la biología demuestran que el momento perfecto sí existe, y está determinado por los ritmos circadianos de las hormonas y los momentos de energía del cuerpo. Planificar el sexo en función del reloj biológico optimiza la sincronización con la pareja y maximiza la intensidad del placer.

LAS MEJORES HORAS DEL DÍA

Según la ciencia, para tener sexo es el amanecer, el momento hormonal masculino entre (las 6:00 a. m. y las 8:00 a. m.) Durante el sueño profundo, el cuerpo del hombre produce niveles máximos de testosterona (hasta un 25% más alta que el promedio diario). Al despertar, ambos sexos experimentan un pico de cortisol, la hormona que aporta energía inmediata. Es el momento ideal para el sexo rápido, enérgico y espontáneo. El cuerpo está descansado, la mente libre de las preocupaciones del día y los niveles de excitación física son naturalmente elevados.

En la tarde, los niveles de cortisol y estrógeno en las mujeres están en una fase de renovación de energía y alerta. Al mismo tiempo, los niveles de testosterona del hombre han bajado desde la mañana, pero sus niveles de estrógeno (asociados a la conexión emocional y la empatía) aumentan de forma natural. Se considera la hora de mayor sincronía sexual. Los hombres se vuelven más receptivos emocionalmente y las mujeres se encuentran físicamente más alertas, lo que facilita orgasmos más profundos y una mayor intimidad afectiva.

En la noche, desencadena una liberación masiva de oxitocina, prolactina y endorfinas, mientras reduce drásticamente el cortisol. Funciona como un inductor del sueño natural y sumamente efectivo. Aunque los niveles hormonales de energía no son los más altos a esta hora, el sexo nocturno es ideal para la relajación profunda, la desconexión mental del día laboral y el descanso reparador.

LOS DÍAS DE LA SEMANA

El jueves: El día de la sincronía hormonal: Diversos estudios sobre ritmos biológicos señalan que el cuerpo acumula energía a lo largo de la semana útil y los niveles de cortisol se estabilizan al acercarse el fin de semana. El jueves por la mañana suele registrarse el pico conjunto de testosterona y estrógeno más equilibrado de toda la semana laboral. El sábado: El día de la desconexión total: Sin la presión del despertador ni el estrés laboral acumulado de la semana, el sábado permite encuentros sexuales prolongados. Al no haber prisa, se favorece el juego previo detallado, la exploración de fantasías y la estimulación pausada, factores clave para el orgasmo femenino.



Más allá de las estadísticas generales, el «momento perfecto» depende de si eres una persona (con más energía por la mañana) o (con mayor actividad nocturnos). Hablar abiertamente con la pareja sobre los momentos del día en que se sienten físicamente más receptivos es el paso definitivo para su propio placer.