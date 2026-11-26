El campo de la sexualidad abarca un sinfín de gustos y fantasías que van mucho más allá de lo convencional. De acuerdo con expertos de la firma de bienestar íntimo LELO y terapeutas sexuales certificados, el fetichismo, el interés o excitación centrada en objetos o partes no genitales del cuerpo, es una expresión común de la psicología humana que incluso cuenta con su propia fecha conmemorativa cada 20 de enero, Según Women’s Health.

Bajo la premisa de que ninguna preferencia debe ser juzgada mientras sea consensuada y no represente un riesgo para la salud, los especialistas han recopilado nueve de las inclinaciones más llamativas.

«LOS NUEVE FETICHES»

Espectrofilia : Atracción hacia fantasmas o la excitación de tener intimidad frente a espejos.

: Atracción hacia fantasmas o la excitación de tener intimidad frente a espejos. Formicofilia : Placer derivado del contacto de insectos (como hormigas o gusanos) deslizándose sobre la piel.

: Placer derivado del contacto de insectos (como hormigas o gusanos) deslizándose sobre la piel. Dendrofilia : Atracción hacia árboles y plantas, práctica que en ocasiones deriva en el uso de frutas o vegetales.

: Atracción hacia árboles y plantas, práctica que en ocasiones deriva en el uso de frutas o vegetales. Autonepiofilia : Juegos de rol donde la excitación surge al usar pañales o recibir tratos infantiles, una práctica adulta completamente desvinculada de la pedofilia.

: Juegos de rol donde la excitación surge al usar pañales o recibir tratos infantiles, una práctica adulta completamente desvinculada de la pedofilia. Tripsolagnia : Excitación intensa provocada por el lavado del cabello, convirtiendo una visita a la peluquería en una experiencia profundamente sensual.

: Excitación intensa provocada por el lavado del cabello, convirtiendo una visita a la peluquería en una experiencia profundamente sensual. Peluchefilia : Atracción hacia los muñecos de peluche o el uso de disfraces de animales afelpados en la intimidad.

: Atracción hacia los muñecos de peluche o el uso de disfraces de animales afelpados en la intimidad. Agalmatofilia (o pigmalionismo ): Interés sexual por estatuas o maniquíes, término inspirado en el antiguo mito griego de Pigmalión.

(o ): Interés sexual por estatuas o maniquíes, término inspirado en el antiguo mito griego de Pigmalión. Necrofilia : Atracción hacia cadáveres humanos o animales; a diferencia de otros fetiches, es una práctica ilegal y severamente penada.

: Atracción hacia cadáveres humanos o animales; a diferencia de otros fetiches, es una práctica ilegal y severamente penada. Odontofilia: Fascinación por los dientes, ya sea al observarlos o al interactuar con ellos durante un encuentro íntimo.

Los expertos concluyen que explorar estas fantasías, siempre dentro del marco legal y del consentimiento mutuo, forma parte de la libre expresión y el autoconocimiento de cada individuo.

En definitiva, derribar tabúes permite entender que lo «extraño» suele ser simplemente desconocido. Mientras exista consentimiento adulto y bienestar físico, cada persona es libre de definir sus propios códigos de placer.