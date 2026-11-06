Cómo usar tu ciclo menstrual para potenciar el orgasmo femenino

El orgasmo femenino está estrechamente relacionado con tus hormonas, el ciclo menstrual funciona como una montaña rusa hormonal que cambia por completo las reglas del juego en la cama. Aunque las hormonas están por los suelos y muchas mujeres solo quieren descansar, para otras es un gran momento de placer. Tener un orgasmo en estos días es un excelente remedio natural contra los dolores menstruales. Apenas se va el sangrado, el cuerpo empieza a fabricar estrógenos.

Mejora el ánimo, aumenta la lubricación natural y hace que la piel esté mucho más abierta al tacto y a los mimos.

LA OVULACIÓN

A mitad del ciclo ocurre el verdadero estallido. Los estrógenos y la testosterona llegan a su punto más alto. El deseo sexual se dispara por completo y el clítoris se vuelve increíblemente receptivo. En esta fase, alcanzar el orgasmo suele ser mucho más rápido, fácil, intenso.

Tras ovular, entra en acción la progesterona, la hormona de la relajación. El deseo ya no es tan impulsivo; se vuelve más calmado y emocional. En los días previos al periodo, el cuerpo puede estar inflamado o sensible, por lo que se disfrutan más las caricias suaves, lentas y sin prisas.

CICLO MENSTRUAL BAJA EL DESEO SEXUAL

La progesterona se eleva. Esta hormona puede tener un efecto sedante y, aunque algunas mujeres no perciben una gran diferencia, otras notan que les cuesta más excitarse o que sus orgasmos son menos potentes.

Aun así, la Society for Endocrinology señala que esta fase también puede estar asociada a un aumento del deseo en algunas personas, debido a variaciones individuales en la respuesta hormonal, Según Glamours25.