¿Cómo saber si hay química real antes de ir a la cama? Las tres señales claves que debes tomar en cuenta

La tensión sexual surge cuando dos personas experimentan un deseo mutuo sin llegar a actuar, creando una atracción casi magnética entre ellas.

A veces hablas con alguien por chat y todo parece perfecto, pero la gran duda siempre es la misma: ¿habrá fuego en la cama o será una decepción total? La química sexual no se puede fingir y el cuerpo siempre avisa antes de dar el paso.

Esta dinámica intensa puede manifestarse como mariposas en el estómago, pensamientos persistentes, mayor calidez al contacto físico y miradas intensas.

TRES SEÑALES CLAVE

La mirada a la boca: Cuando están frente a frente, los ojos no mienten. Si esa persona te mira constantemente los labios mientras hablas, te busca la mirada de forma fija y luego la baja, el deseo es evidente.

El tono de los mensajes de voz: En el chat el juego se nota en el ritmo. Si los audios que te manda de noche tienen un tono más suave, bajo o pausado de lo normal, está buscando intimidad y complicidad contigo a través de la voz.

El contacto «por accidente»: Alguien que te desea va a buscar cualquier excusa para romper la barrera del espacio físico. Un roce de manos al caminar, un toque en el brazo al reírse o acomodarte el pelo son intentos directos de medir tu reacción a su cuerpo.

Es decir, si notas dos o más de estas señales, la tensión sexual ya está al máximo. El deseo es mutuo.

ES SALUDABLE LA TENSIÓN SEXUAL

Inicialmente, la tensión sexual parece inofensiva. Coquetear, bromear y querer estar cerca de esa persona especial son parte del proceso, es normal y suele formar parte de las relaciones románticas.

Sin embargo, se dice que esto sucede al inicio de la relación, pero si la relación perdura, se transforma en un amor más maduro y duradero, caracterizado por la intimidad y el compromiso.