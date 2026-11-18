Mantener encuentros íntimos durante el periodo menstrual es completamente seguro y aporta beneficios físicos, aunque el 64% de las mujeres lo evita por temor a manchar y un 12% por consideración hacia su pareja, según datos de la firma de salud íntima.

Pese a las dudas habituales, adaptar las prácticas permite disfrutar de este momento sin inconvenientes.

Durante los primeros días del ciclo, el cuerpo atraviesa cambios físicos que reducen el deseo y complican el encuentro: Molestias físicas: La hinchazón abdominal y el dolor de vientre habituales en los primeros dos o tres días disminuyen el apetito íntimo. Preocupación por las manchas: La alerta constante por ensuciar las sábanas o las superficies impide que la mente se relaje por completo.

BENEFICIOS DEL CLÍMAX DURANTE EL PERIODO

Contrario a los mitos populares, la actividad íntima durante la regla tiene efectos positivos comprobados en el bienestar femenino.

Alcanzar el clímax libera oxitocina, dopamina y endorfinas, hormonas que actúan como analgésicos naturales para calmar los cólicos y las molestias ováricas.

Dado que la mayoría de las mujeres alcanza el orgasmo mediante la estimulación del clítoris, no es necesario el coito para disfrutar. Esta opción evita el contacto con el flujo y permite mantener puestos el tampón o la copa menstrual.

SI HAY PENETRACIÓN

Si la pareja decide optar por el contacto interno durante estos días, los especialistas sugieren tomar dos precauciones básicas:

Uso de protección: Emplear preservativo resulta fundamental para mantener la higiene y prevenir infecciones o embarazos no deseados.

Cuidado con la lubricación: En los últimos días del ciclo (días 4 y 5), el flujo disminuye y la zona suele estar más seca, lo que aumenta la fricción y el riesgo de que el condón se rompa si no se añade lubricante, reseñó Women’sHealth.