Tus seguidores no son tuyos… Tu lista de correo sí

Feliz inicio de semana para todos los lectores de “En Código Abierto” luego de un fin donde los padres fueron protagonistas, y pudimos ver muchas imágenes en redes sociales de esas celebraciones o algunas con mucha nostalgia, me corresponde aterrizarlos, porque ese público al que le “subes” esas imágenes, no te pertenecen – ni que sean familia o amigos – ¿Cómo es posible esto? Te explico…

Una creadora construyó dieciocho mil seguidores en una red durante dos años. Publicaba bien, multiplicaba su contenido, aparecía toda la semana. Una mañana la plataforma ajustó su algoritmo y su alcance se desplomó casi un 80% de un día para otro.

No la banearon, no hizo nada malo: simplemente dejó de aparecer. Y ahí descubrió lo único que de verdad importaba: no tenía forma de contactar a una sola de esas dieciocho mil personas. Su “audiencia” nunca fue suya. Era de la plataforma, y la plataforma se la quitó sin pedir permiso.

La Semana pasada cerré con una pregunta: produces y multiplicas contenido en redes que no son tuyas, ¿y si el algoritmo cambia mañana? Esta semana la responderemos. Y la respuesta es la pieza que la estrategia de esta columna llamó desde el primer día “la Capa 3”: Construir una audiencia que nadie te pueda quitar solo dos herramientas la sostienen: el newsletter por correo y la comunidad.

La diferencia entre un seguidor y suscriptor es la misma que alquilar y ser dueño. Un seguidor en LinkedIn, Instagram, TikTok —o incluso en un canal de WhatsApp— es una relación que controla la plataforma: ella decide cuántos de tus seguidores ven lo que publicas, cambia las reglas cuando quiere, y si cierra tu cuenta o mueve el algoritmo, tu audiencia se evapora y no te llevas ni un nombre.

Un suscriptor de correo es tuyo: tienes su dirección, puedes exportarla, escribirle directo y llegar a su bandeja sin que ningún algoritmo decida por ti. El correo electrónico, la tecnología “vieja” que todos dieron por muerta, sigue siendo el único canal donde el dueño de la relación eres tú.

La herramienta focal de esta semana es beehiiv, hoy la referencia para construir una newsletter desde cero. Su plan gratuito —Launch— permite hasta 2.500 suscriptores con envíos ilimitados y sin tarjeta de crédito, e incluye página de captura, sitio propio y una red de recomendación que te trae suscriptores nuevos. Cuando empiezas a monetizar, el plan Scale ronda los 49 dólares al mes y, a diferencia de otras plataformas, no se queda con un porcentaje de tus suscripciones pagas. Es un sistema pensado para crecer, no solo para enviar correos.

Las alternativas son sólidas según tu caso. Substack es el camino más simple y es gratis sin importar el tamaño de tu lista, con una red de descubrimiento que te expone a lectores nuevos; su costo aparece después, porque cobra el 10% si activas suscripciones de pago. Kit (antes ConvertKit) tiene el techo gratuito más generoso del mercado —hasta 10.000 suscriptores sin pagar— y te deja vender productos digitales desde el plan gratuito. MailerLite es gratis hasta 1.000 suscriptores pero con automatizaciones completas. Las cuatro comparten lo único innegociable: puedes exportar tu lista cuando quieras. Esa exportación es la prueba de que la audiencia es tuya.

El newsletter es el activo; la comunidad es el calor. Para esa segunda capa, una Comunidad de WhatsApp organiza varios grupos bajo un mismo techo, con un grupo de anuncios que llega hasta 5.000 personas, y vive justo donde tu audiencia ya pasa el día: medios que la usan reportan tasas de apertura cercanas al 90%, un número impensable en cualquier red social. Un canal de Telegram cumple una función parecida, gratis, ilimitado y con los mensajes que no se borran. Esto es exactamente lo que la estrategia de esta columna propuso desde el inicio: un espacio “En Código Abierto” donde compartes el enlace del artículo cada lunes y sueltas un tips extra el jueves.

Tres situaciones donde esto cambia tu semana

De seguidor prestado a suscriptor propio. El contenido que ya multiplicas con Quso.ai (Que expliqué la semana pasada -16- ) y públicas en LinkedIn (Semana 12) deja de ser un fin en sí mismo: cada pieza lleva un solo llamado claro —“esto lo mando completo por correo, suscríbete acá”—. Así conviertes el alcance que el algoritmo te presta en una lista que es tuya. El post sigue siendo del algoritmo; el suscriptor que captó, ya no.

La comunidad como núcleo. Creas tu Comunidad de WhatsApp o tu canal de Telegram y lo alimentas con disciplina: el artículo el lunes, un tips que no está en ningún otro lado el jueves. No necesitas miles de personas. Necesitas un grupo pequeño y comprometido que abre todo lo que mandas y multiplica tu voz sin que el algoritmo cobre peaje.

El newsletter como línea directa de negocio. El día que tengas algo que ofrecer —una consultoría, un cupo, un servicio nuevo— no dependes de que la plataforma decida mostrarse. Escribes un correo y llega. Ese canal directo es el que sobrevive a cualquier cambio de reglas, y es la razón por la que una lista de 500 lectores fieles vale más que 50.000 seguidores que nunca ven lo que públicas.

Tu reto de esta semana (10 minutos)

Entra a beehiiv.com (o a substack.com / kit.com) y crea una cuenta gratuita. Configura tu página de suscripción con una sola promesa clara: qué recibe quien se suscribe y cada cuánto. Pega ese enlace en tu perfil de LinkedIn y en tu próxima publicación. Luego invita por mensaje directo a las diez personas que más confían en tu criterio a ser tus primeros suscriptores.

En diez minutos pusiste el primer ladrillo de un activo que ninguna plataforma te puede quitar. Cuéntame en los comentarios de mis redes @fjochoa: ¿a cuántos de tus seguidores no podrías escribirle si la red cerrara mañana?

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