¿Tus relaciones suman a tu vida? ¿te regalan bienestar?

Por María Laura García

El bienestar verdadero se sustenta esencialmente de nuestra paz mental y para ello, es indispensable amigos, procurarnos vínculos humanos saludables, que nos enriquezcan y mejoren nuestra vida. En muchas oportunidades seremos nosotros los que sumemos a los demás, pero lo que, si debemos evitar a toda costa, son aquellos seres que nos resten y llenen de infelicidad.

Sanear nuestras relaciones nos obliga evaluar cuáles nos aportan bienestar y cuáles debemos evitar para asegurarnos salud mental y más momentos felices. Ahora bien, está claro que aquellos vínculos que nutren y enriquecen nuestros días deben ser cultivados y mantenidos, mientras que aquellos que nos causan daño deben ser evitados o eliminados de nuestra cotidianidad.

¿Cómo son los vínculos que suman a nuestra vida?

Todas aquellas relaciones que nos dan apoyo emocional, que nos brindan consuelo, comprensión y apoyo en momentos complejos, y por lo general, son las que forjamos con nuestros familiares, amigos o nuestra pareja. Esto no quiere decir, que los que estén más cerca no sean también los que más nos hagan daño, pero casi siempre son excepciones.

Debemos estar atentos a esos vínculos que promueven nuestro crecimiento personal, es decir, aquellas relaciones que nos desafían para permitirnos crecer, de las cuales aprendemos y que nos impulsan a mejorar. Resulta mandatorio cuidar esas relaciones basadas en el respeto y la comunicación, en las cuales se privilegia la confianza, la honestidad y el respeto mutuo.

¿De quienes nos debemos alejar?

De aquellas personas que nos causan malestar, que nos celan sin razón, que nos envidian, que nos manipulan para dar pie a relaciones en las cuales solo crecen ellos. Debemos distanciarnos de los que se alegran con nuestras dificultades, que no empatizan contigo o que te evitan en los malos momentos, y por supuesto, de los que te faltan el respeto.

En mi caso, nunca he soportado las relaciones superficiales, donde no hay conexión real o no se comparten los mismos intereses. ¡Pero cuidado! Eso depende de cuáles sean tus intereses, pues si te gusta la gente que vive desde el afuera y desde “el tener” quizás para ti sea cómodo y grato convivir con ellos.

También deberíamos prescindir de las relaciones que nos mantienen en una zona de confort y nos impiden explorar nuevas experiencias o de los cambios que nos llevan a crecer personal o profesionalmente.

¿Cómo saber cuándo una relación es inconveniente?

Tenemos que estar muy atentos al cómo nos sentimos al interactuar con esas personas ¿Cómo es la comunicación? ¿Hay confianza o compromiso? ¿Te sientes relajado? ¿Te sientes juzgado, menospreciado o valorado? ¿La persona te apoya, te complementa o abusa de ti? ¿Te controla y no te deja ser?

Si después de relacionarte con alguien te sientes siempre agotado, triste, enojado, frustrado, juzgado o menospreciado, es muy probable que no sea una relación saludable.

Si te cuesta mantener una comunicación abierta y honesta, es complicado que sea una relación sólida. Así como también, si esa persona no te muestra compromiso o reciprocidad.

Un vínculo sano implica respeto mutuo. Si no te escucha o no valida tus sentimientos, esa relación no es beneficiosa. Y evidentemente, no puede ser una buena relación si imperan los gritos, insultos, desprecios o comentarios negativos constantes.

Finalmente…

Hay diferencias irreconciliables, me refiero a las que tienen que ver con los valores, creencias o metas que no se pueden superar, que de entrada son un semáforo en rojo para una relación que está destinada al fracaso.

Si no tienes claros tus límites individuales, es posible que te dejes llevar por situaciones que no te benefician, por tanto, debes tener muy claro que es lo que deseas y te conviene de aquellos que te rodean.

Por otra parte, si eres dependiente de alguien, es un aviso de que debes revisar bien ese vínculo. Tampoco es sano estar con alguien que no te permita crecer como ser humano o que te impide desarrollarte, piénsatelo porque no es beneficiosa.

Con todo lo dicho hasta aquí queda mas que claro que debes ser muy acucioso con tus vínculos para poder tener bienestar emocional. Comienza desde ya a depurar tu mundo, es decir, tus relaciones.

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

TikTok: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.