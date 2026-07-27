Tu conocimiento vale más como escuela que hora facturada

Saludos, feliz inicio de semana, luego de todo lo ocurrido en nuestro país, debemos seguir adelante, apoyando a los nuestros, pero vivimos una realidad, varias empresas y emprendedores perdieron su data, desde la semana pasada les comento en esta columna lo que debemos hacer.

La Semana pasada cerró preguntándote cuánto tardarías en volver a operar si mañana perdieras el acceso físico a tu computadora. El fondo de esa pregunta era uno solo: tu negocio no puede depender de un único punto. Esta semana llevamos esa idea a su conclusión lógica, porque hay un punto único que casi nadie protege y del que depende el 100% de tus ingresos: tus horas.

El techo que nadie te dice que tienes

Si vendes servicios profesionales, tu ingreso tiene una fórmula rígida: horas disponibles multiplicadas por tarifa. Puedes subirlas hasta donde el mercado aguante y puedes trabajar más horas hasta donde el cuerpo aguante. Ahí termina. No hay tercera variable. El consultor, abogado, diseñador y programador comparten el mismo techo, y casi todos lo golpean entre los treinta y los cuarenta años.

Un curso rompe esa fórmula porque separa la producción de la entrega: lo grabas una vez y se entrega mil veces sin que tú intervengas. Esa idea tiene veinte años. Lo que cambió en 2026 es que sus dos barreras históricas se cayeron al mismo tiempo. La primera era el costo de producción: estudio, cámara, edición, y para vender afuera, inglés. La segunda era el costo de la plataforma. Hoy la primera la resuelve la inteligencia artificial y la segunda cuesta cero hasta que vendes.

Dónde vive tu escuela: tres puertas, tres economías

Hotmart es la puerta natural para esta audiencia. Operando en más de 188 países, es el marketplace de infoproductos en español y portugués: alojas el curso, ellos gestionan el checkout, cobran en la moneda local del comprador y entregan el contenido. No hay costo fijo de entrada. Cobra 9,9% del precio más 0,50 dólares por venta —10,40 dólares en un curso de 100— y suma encima una red de afiliados que puede vender por ti a cambio del porcentaje que tú definas. Si nunca vendes, nunca pagas.

Teachable es el paso siguiente, cuando quieres marca propia y no vivir dentro del catálogo de otro. El plan Starter arranca en 29 dólares al mes con facturación anual, pero cobra 7,5% por venta; el plan Builder, en 69 dólares mensuales anuales, elimina esa comisión de plataforma. Es decir, pagas desde el primer día, vendas o no.

La producción: donde la IA cambia la ecuación

Aquí es donde se conecta todo lo que ya construimos. El guión lo dictas caminando con Wispr Flow y lo estructuras en módulos con ChatGPT o Claude en minutos. Las lecciones de pantalla —software, procesos, demostraciones— las grabas con Loom, sin edición. Y las lecciones donde debe aparecer un presentador las genera HeyGen, con tu gemelo digital, sin cámara, luz y repeticiones; la misma herramienta traduce el curso completo al inglés o al portugués con tu voz clonada. Un curso que hace tres años exigía un mes de producción y un editor hoy se arma en un fin de semana.

Tres formas de hacerlo que sí funcionan

Empaqueta lo que ya explicas veinte veces al año. No inventes un temario: revisa las preguntas que tus clientes te repiten en cada onboarding. Ese es tu curso, y ya está validado por el mercado porque alguien pagó por escucharlo. Un solo esfuerzo, dos mercados. Grabas en español para la región y entregas en inglés para el mercado que paga en dólares. La barrera de idioma que dejó fuera a tanto talento latinoamericano se volvió un botón de configuración. El curso como puerta, no como fin. Un curso de 49 dólares rara vez te cambia la vida por volumen, pero convierte lectores en clientes: quien te pagó una vez y quedó satisfecho es quien después contrata tus servicios de cuatro cifras. El curso no reemplaza tu consultoría; la alimenta.

Las limitaciones que vale la pena mencionar

Un curso no es ingreso pasivo, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. Publicar es el 20% del trabajo; el otro 80% es que alguien se entere. Sin la audiencia propia que construimos con beehiiv y sin la presencia en LinkedIn, un curso publicado es un archivo en un servidor ajeno. Ese es el orden correcto: audiencia primero, producto después.

Diecinueve semanas, un sistema completo

Mira dónde estamos. Perplexity para investigar en minutos. Agentes de IA y WhatsApp automatizado para atender sin estar. Notion AI y Odoo para organizar y centralizar la operación. Wispr Flow, Loom y HeyGen para producir. Lemlist para que el seguimiento ocurra solo. No-code para construir lo que no existe. Wise, Payoneer y Zinli para cobrar sin regalar comisiones. Bitwarden y Backblaze para proteger y no perder nada. LinkedIn, Quso.ai y beehiiv para que te encuentren y para tener audiencia propia. Todo eso era infraestructura. El curso es lo primero que convierte esa infraestructura en un ingreso que no depende de que tú estés despierto.

Tu reto de esta semana (10 minutos)

Entra a hotmart.com y crea tu cuenta gratuita de productor. No grabes nada todavía. Abre un documento y escribe el temario de un solo curso a partir de las cinco preguntas que tus clientes te repiten siempre: título, cinco módulos y precio. Si no sabes qué precio poner, empieza en 49 dólares. En diez minutos tienes definido el primer activo de tu negocio que se vende sin ti. Cuéntame en los comentarios de mis redes sociales @fjochoa cuál sería el título de tu curso.