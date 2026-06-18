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¿Te gusta pero no te invita a salir? El arte del «plan económico» para romper el hielo

Efraín Cruz
4 Min de Lectura

Seamos honestos: el amor en los tiempos de la Venezuela actual tiene sus propias reglas de juego. Antes, el manual del coqueteo dictaba que el plan inicial era una cena, unos tragos o una salida al cine. Hoy, cuando la realidad económica nos hace mirar el presupuesto antes de mirar a los ojos a quien nos gusta, las cosas han cambiado.

Si estás esperando que esa persona te invite a salir y no lo hace, no siempre es falta de interés. Muchas veces es pánico al bolsillo. El miedo a «quedar mal» o a no poder costear una salida tradicional paraliza a más de uno.

Pero la comunicación efectiva no solo sirve para pedir un aumento de sueldo; sirve, sobre todo, para derribar esas barreras y conectar. Si quieres que pase algo, es momento de cambiar la estrategia y aplicar estos tres tips de «comunicación de bolsillo» para activar el plan:

​1. Cambia el código: El poder de la «baja presión»

El error común es lanzar indirectas que suenan costosas: «Ay, me provoca ir a ese restaurante nuevo». Eso genera presión. En su lugar, utiliza una comunicación que baje las expectativas económicas y suba la cercanía.

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  • ​En vez de esperar la gran invitación, propón un terreno neutral y accesible. «Tengo días queriendo comerme un helado en tal plaza, ¿me acompañas esta tarde?»; o un simple café quita el peso financiero de encima. Lo importante no es el menú, es la conversación.

​2. Aplica la técnica del «gana-gana»

​Si notas que la otra persona titubea, usa la honestidad con un toque de frescura. Dejar claro que valoras la compañía por encima del lujo abre las puertas de inmediato.

  • Frases como: «Vamos a tomarnos algo, pero vamos mitad y mitad, sin complicaciones»; o «Sé de un sitio genial de empanadas/café que no te quiebra el presupuesto, vamos». Al normalizar la situación con naturalidad, alivias la tensión del otro y demuestras que eres una persona resuelta y cercana.

​3. Comunica con iniciativa (Sin perder el encanto) ​

Ya no estamos en la época donde esperar sentados a que el otro adivine era la única opción. Si la otra persona te interesa, lanzar una propuesta concreta y sencilla demuestra seguridad, algo que es sumamente atractivo.

  • «Mira, el viernes salgo temprano. ¿Nos vemos un rato y conversamos?» Así de simple. Das el espacio para que el otro proponga el lugar sin la presión de haber tenido que armar toda la logística.​

Al final del día, la comunicación efectiva se trata de ponernos en los zapatos del otro. En esta Venezuela donde resolver el día a día ya es un reto, el mejor afrodisíaco es la sencillez y buena conversación. No dejes que el presupuesto te congele esas ganas de conectar.

Y tú, ¿has dejado de invitar a alguien por cuidar el bolsillo o estás esperando una invitación que no llega? Cuéntame en los comentarios de mis redes @elefracruz y armamos la estrategia para el próximo jueves. Como siempre ¡Hablando Claro!

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.
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