Columnistas

SOP: Un problema físico que afecta tu salud mental

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Por la Dra. Carmen Mantellini

A mis queridos lectores de Caraota Digital Qué gusto saludarles en este primer miércoles de enero del 2026. Iniciamos un nuevo año y no hay mejor propósito que mantener la salud con información real y actualizada, a pesar de la ansiedad y el estrés que algunos podamos sentir en estas fechas.

Leer Más

La incontinencia urinaria, un tabú que tiene solución
La historia Carmelo sigue… la importancia de chequear tu salud
¿Tu visión es siempre negativa? ¿Por qué complicas lo sencillo?

Hoy quiero profundizar en un tema que, aunque común, suele ser malinterpretado en la consulta ginecológica: el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP).

A menudo, el SOP se asocia exclusivamente con la dificultad para quedar embarazada o con tener ciclos menstruales irregulares. Sin embargo, una reciente y ambiciosa revisión científica publicada este 2026 en el International Journal of Medical Sciences, titulada “Polycystic Ovary Syndrome Revisited: Novel Insights and Updates”, nos obliga a cambiar la perspectiva. El mensaje de los investigadores es contundente: el SOP no es un simple problema ginecológico, es una condición compleja que afecta el metabolismo y, de manera muy profunda, nuestra salud mental.

Las cifras son preocupantes: se estima que hasta el 70% de las mujeres que padecen SOP no están diagnosticadas. Esto significa que 7 de cada 10 de nosotras podríamos estar conviviendo con síntomas molestos como acné persistente, caída de cabello (alopecia androgénica), aumento de peso inexplicable o vello en zonas no deseadas, sin recibir el apoyo adecuado. Esta falta de diagnóstico no es solo un vacío médico; es una fuente constante de frustración y baja autoestima que marca el día a día de la mujer.

Es vital entender que el SOP se define por un trípode clínico: trastornos de la ovulación, signos de hiperandrogenismo (exceso de hormonas masculinas) y la morfología poliquística en el eco (donde observamos 20 o más folículos o un volumen ovárico aumentado). Pero ojo, no todas las mujeres con SOP tienen obesidad; aproximadamente la mitad de las pacientes son delgadas, lo que a veces retrasa el diagnóstico porque «no parecen» tener un problema metabólico.

Muchas veces las mujeres no nos sentimos cómodas conversando sobre estos temas, por eso siempre te invito a conocer mi contenido y allí hablemos de salud femenina en mis redes sociales: Instagram / TikTok / X: @dramantellini

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

En Zulia: Capturaron a hombre que atropelló a un policía cuando le dieron la voz de alto
Sucesos
Tensión en EEUU: Operativo de ICE terminó con la muerte de una mujer, ahora la acusan de “terrorismo doméstico”
EEUU
Oposición presentará ley de amnistía ante la AN, revela UNT
Venezuela