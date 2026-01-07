SOP: Un problema físico que afecta tu salud mental

Por la Dra. Carmen Mantellini

A mis queridos lectores de Caraota Digital Qué gusto saludarles en este primer miércoles de enero del 2026. Iniciamos un nuevo año y no hay mejor propósito que mantener la salud con información real y actualizada, a pesar de la ansiedad y el estrés que algunos podamos sentir en estas fechas.

Hoy quiero profundizar en un tema que, aunque común, suele ser malinterpretado en la consulta ginecológica: el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP).

​

A menudo, el SOP se asocia exclusivamente con la dificultad para quedar embarazada o con tener ciclos menstruales irregulares. Sin embargo, una reciente y ambiciosa revisión científica publicada este 2026 en el International Journal of Medical Sciences, titulada “Polycystic Ovary Syndrome Revisited: Novel Insights and Updates”, nos obliga a cambiar la perspectiva. El mensaje de los investigadores es contundente: el SOP no es un simple problema ginecológico, es una condición compleja que afecta el metabolismo y, de manera muy profunda, nuestra salud mental.

​

Las cifras son preocupantes: se estima que hasta el 70% de las mujeres que padecen SOP no están diagnosticadas. Esto significa que 7 de cada 10 de nosotras podríamos estar conviviendo con síntomas molestos como acné persistente, caída de cabello (alopecia androgénica), aumento de peso inexplicable o vello en zonas no deseadas, sin recibir el apoyo adecuado. Esta falta de diagnóstico no es solo un vacío médico; es una fuente constante de frustración y baja autoestima que marca el día a día de la mujer.

​

Es vital entender que el SOP se define por un trípode clínico: trastornos de la ovulación, signos de hiperandrogenismo (exceso de hormonas masculinas) y la morfología poliquística en el eco (donde observamos 20 o más folículos o un volumen ovárico aumentado). Pero ojo, no todas las mujeres con SOP tienen obesidad; aproximadamente la mitad de las pacientes son delgadas, lo que a veces retrasa el diagnóstico porque «no parecen» tener un problema metabólico.

​

Muchas veces las mujeres no nos sentimos cómodas conversando sobre estos temas, por eso siempre te invito a conocer mi contenido y allí hablemos de salud femenina en mis redes sociales: Instagram / TikTok / X: @dramantellini

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.