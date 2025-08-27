Soluciones innovadoras para la fibromatosis uterina

Por la Dra. Carmen Mantellini

Para cerrar este mes, donde conversamos de este tema tan complejo como lo es la Fibromatosis Uterina, quiero agradecer sus preguntas, porque esto demuestra el interés que existe en mejorar la calidad de vida y no normalizar el sangrado o dolor.

Parte de las preguntas buscan saber sobre algunos tratamientos innovadores para tratar esta patología, es por ello que hoy se los explico.

Si los tratamientos tradicionales no funcionan se pude recurrir a medicamentos que provocan una menopausia química, sin embargo, la mejoría durará solo mientras dura el tratamiento

En los últimos años, han surgido alternativas para tratar los miomas uterinos sin cirugías invasivas. Entre las técnicas más prometedoras se encuentran:

Embolización de arterias uterinas: Bloquea el flujo sanguíneo al mioma, reduciendo su tamaño (no recomendado si se busca embarazo).

Ultrasonido focalizado guiado por Resonancia Magnética: Destruye el mioma con ondas de calor sin incisiones.

Ablación por radiofrecuencia (vía laparoscópica o transcervical): Elimina el tejido del mioma con energía térmica.

«Estos métodos ofrecen recuperaciones más rápidas y menos dolor, pero aún se estudia su eficacia a largo plazo frente a opciones tradicionales como la miomectomía»

Para pacientes que no desean hijos, la histerectomía sigue siendo la solución definitiva. Sin embargo, cada caso debe analizarse individualmente, ya que su costo es una limitante al momento de discutirse las opciones de tratamiento en este grupo de pacientes.

Si bien muchas de estas técnicas novedosas existen desde hace más de 10 años, no todas pueden estar disponibles en tu ciudad. Los tratamientos médicos pueden ser muy eficaces, pero su acción puede no ser sostenible en el tiempo, y es importante que conozcas y discutas las opciones de tratamiento definitivo.

En resumen, si tienes reglas que empiezan a hacerse abundantes, dolorosas o comienzas a tener sangrados genitales anormales es importante ir a consulta y discutir las opciones de tratamiento disponibles para ti.

Aunque es un tema complejo, es más común de lo que se cree, por eso, si tienes dudas, puedes hacerlas llegar por mis redes sociales en Instagram, X y TikTok, donde me encuentras como @Dramantellini.

