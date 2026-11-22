Somos muchos los que día a día, por comodidad, por temor al conflicto o por el simple deseo de evitar una confrontación incómoda, no buscamos expresar lo que verdaderamente sentimos, y ese silencio acumulado nos va enfermando poco a poco, no solo física, sino también espiritualmente.

Nos tragamos el disgusto ante una injusticia, callamos cuando algo nos incomoda o nos lastima, e incluso muchas veces reprimimos hasta las emociones buenas, privándonos de decir cuánto apreciamos a alguien o qué es lo que realmente deseamos.

Al final, terminamos esperando que los demás adivinen nuestras necesidades, olvidando una verdad elemental del relacionamiento humano: si tú no dices lo que quieres, difícilmente podrás obtener lo que deseas. El verdadero reto no está en callar para mantener una paz ficticia, sino en desarrollar el tino necesario para comunicar lo que sentimos de la manera adecuada, en el momento oportuno y bajo las condiciones precisas.

Esta reflexión cotidiana toca una de las fibras más sensibles de la medicina psicosomática y la psicología clínica. Cuando optamos por el silencio sistemático, no estamos logrando que la emoción desaparezca; simplemente la estamos empujando hacia adentro, obligando a nuestro organismo a pagar un precio biológico altísimo. En el ámbito científico, este fenómeno se denomina supresión expresiva, y ocurre cuando inhibimos de forma consciente la manifestación externa de un sentimiento que ya está operando en nuestro interior.

Para comprender la gravedad de este hábito, basta con revisar los hallazgos del Dr. James J. Gross, profesor de psicología en la Universidad de Stanford y máxima autoridad mundial en regulación emocional. En su célebre investigación titulada Emotional Suppression: Physiology, Self-Report, and Expressive Behavior, publicada en el Journal of Personality and Social Psychology junto a Robert Levenson, el Dr. Gross demostró que reprimir las emociones exige un esfuerzo fisiológico monumental. Aunque por fuera la persona aparenta absoluta calma y control, su sistema nervioso simpático entra en estado de alerta máxima: se eleva la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y se dispara la liberación de cortisol. Lo más revelador de sus estudios —ampliados posteriormente en la revista Psychophysiology— es que este estrés cardiovascular no solo afecta a quien reprime la emoción, sino que se contagia fisiológicamente a la persona que está interactuando con ella, generando una tensión relacional palpable.

A esta evidencia se suman los trabajos pioneros del Dr. James W. Pennebaker, psicólogo social de la Universidad de Texas, quien dedicó décadas a estudiar el impacto de la inhibición emocional en el sistema inmunológico. Pennebaker comprobó que el acto de guardarse pensamientos y sentimientos actúa como un estresor crónico de bajo nivel que debilita las defensas del organismo, favorece la inflamación sistémica y detona trastornos gastrointestinales, como el síndrome de intestino irritable o las úlceras. Por el contrario, cuando logramos poner en palabras aquello que sentimos, la actividad de la amígdala cerebral disminuye y se fortalece la respuesta inmune.

Más recientemente, un estudio longitudinal publicado en el American Journal of Men’s Health bajo el título «Strong Enough to Suffer»: Emotional Suppression, Stress Exposure, and Physiological Health confirmó que la supresión emocional habitual altera las curvas diurnas naturales de cortisol y eleva significativamente los marcadores inflamatorios en sangre. Esto ratifica que tragarnos lo que nos molesta no nos hace más fuertes ni más prudentes; nos hace biológicamente más vulnerables a enfermedades crónicas.

¿Cómo el silencio fractura nuestra arquitectura emocional y espiritual?

Pero el daño no se limita a nuestro organismo; también resquebraja nuestra arquitectura emocional y espiritual de tres maneras contundentes:

– El efecto rebote de las emociones reprimidas. Ocultar el enojo, la tristeza o la frustración no los disuelve. Por el contrario, intensifica la experiencia interna, alimenta la rumiación mental y multiplica la probabilidad de padecer cuadros de ansiedad, síntomas depresivos o estallidos de ira desproporcionados por motivos triviales.

– El aplanamiento de las emociones positivas. Cuando entrenamos al cerebro para bloquear lo que nos duele o disgusta, terminamos «apagando» también nuestra capacidad de sentir plenitud. Quienes se habitúan a callar sus emociones experimentan menor satisfacción vital y encuentran serias dificultades para disfrutar con entusiasmo sus propios logros o expresar afecto genuino.

– La desconexión relacional y la ausencia de límites. Al no comunicar con claridad qué nos gusta, qué nos molesta o cuáles son nuestros límites, privamos a nuestro entorno de información real sobre quiénes somos. Esto deriva en un resentimiento silencioso, una sensación constante de abuso o invisibilidad y vínculos superficiales basados en la complacencia.

¿Cómo ser asertivos y comunicarnos oportunamente?

Instituciones médicas de referencia como la Mayo Clinic, junto a investigaciones publicadas en revistas como Frontiers in Psychology, coinciden en que la asertividad no es un rasgo genético con el que se nace, sino una habilidad cognitiva que se entrena. Ser asertivo significa defender tus derechos, deseos y límites con firmeza, pero con profundo respeto hacia ti y hacia el otro. Para lograrlo con el tino adecuado, aplica estas herramientas:

– Comunícate en primera persona. Evita señalar, acusar o juzgar las intenciones del otro, ya que eso activa de inmediato su sistema de defensa. Expresa exclusivamente cómo te afecta la situación a ti. En lugar de decir «Siempre eres un impuntual y no te importa mi tiempo», prueba con: «Cuando cambias los planes a última hora, me siento frustrada porque organizo mi agenda con mucha antelación».

– Evalúa el momento y el contexto emocional. Debemos ser inteligentes emocionalmente para elegir cuándo hablar. Nunca inicies una conversación delicada en medio de un estallido de rabia, bajo agotamiento extremo o frente a terceros. Si las condiciones no son propicias, pospón el diálogo con calma: «Hoy ha sido una jornada muy pesada para ambos; ¿te parece si mañana nos tomamos un café con calma para conversar sobre cómo organizar este asunto?

– Pon límites explicando tus necesidades. Para suavizar la resistencia natural del interlocutor sin ceder en tu postura, reconoce primero su necesidad o emoción antes de expresar tu negativa. Por ejemplo: «Entiendo perfectamente que este tema es urgente para ti, pero hoy no puedo quedarme horas extra. Con mucho gusto lo reviso mañana a primera hora».

– Sé específico y concreto al expresar tus deseos. Abandona la fantasía de que quienes te quieren deberían leerte la mente. Pide acciones claras, medibles y amables. En lugar de quejarte diciendo «Nunca tenemos tiempo para nosotros», expresa tu deseo en positivo: «Me encantaría que este fin de semana cenáramos juntos dejando los teléfonos fuera de la mesa».

– Rompe el silencio con las emociones luminosas: No te guardes la gratitud, la admiración ni el entusiasmo. Expresar abiertamente lo que te agrada fortalece la oxitocina en tus vínculos y entrena tu mente para habitar en la abundancia afectiva. Decir «Me hizo muy feliz que recordaras ese detalle, significó muchísimo para mí» nutre tanto a quien lo escucha como a quien lo pronuncia.

Cierro mi idea o reflexión de hoy …

Cada vez que te atreves a hablar con respeto y verdad, liberas a tu sistema nervioso de una carga tóxica. Poner límites no rompe las buenas relaciones; al contrario, las purifica y las hace sostenibles en el tiempo. Callar por miedo o por comodidad es una forma lenta de renunciar a nosotros mismos y deteriorar nuestra salud integral. Aprender a expresar tanto nuestras inconformidades como nuestros deseos y afectos con tino, empatía y oportunidad es una de las mayores muestras de crecimiento espiritual y amor propio.

Hablemos a tiempo, pongamos límites sanos y no dejemos que el silencio nos enferme el alma ni el cuerpo. ¡A tu salud!

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