Septiembre: El regreso a clases y trabajo, luego de los terremotos

El mes de septiembre llegó y, como ha sucedido tradicionalmente, muchos venezolanos regresan a las aulas y rutinas laborales. Pero este 2026, no es un regreso como cualquier otro. Los terremotos del pasado 24 de junio, han dejado cicatrices muy profundas, donde cientos de edificios colapsaron o se encuentran gravemente dañados.

Muchas escuelas fueron afectadas en Caracas, La Guaira y otras zonas del país. Además, somos una sociedad que aún convive con réplicas sísmicas, inspecciones, reparaciones de edificios, casas y aún continúan personas en centros de alojamiento temporal.

En la consulta traumatológica vemos un panorama bien particular: no se trata solo de las clásicas “sobrecargas” del reinicio de la rutina, sino que observamos lesiones asociadas a sensación de inseguridad en los edificios, posturas forzadas en aulas temporales, oficinas y por supuesto, estrés físico y mental de todo este proceso de recuperación.

En las zonas que fueron más afectadas, donde algunas escuelas y edificios sufrieron colapsos parciales o totales, este regreso a la rutina implica riesgos adicionales. Es probable que deban caminar entre escombros residuales y algunas comunidades observamos que usan e improvisan aulas en los refugios.

Trabajar en inmuebles que aún se encuentran en evaluación estructural, puede generar: ansiedad, esguinces de tobillo, caídas, lumbalgias y traumatismos. A esto se suma que el cuerpo se encuentra “desentrenado”, luego de las vacaciones y el cansancio emocional acumulado, favorece malas posturas.

Los síntomas y lesiones que podemos observar con más frecuencia son:

Dolores de espalda y cuello por morrales pesados.

Esguinces de tobillo y rodilla, especialmente en niños y jóvenes que retoman el deporte escolar.

Contusiones y traumatismos por tropiezos en zonas con grietas o escombros.

Tendinitis y sobrecargas musculares en aquellos adultos que combinan trabajo de oficina, con el de reconstrucción en sus hogares.

Las recomendaciones son sencillas:

Priorizar la seguridad individual: verifica que el edificio y el colegio, hayan sido inspeccionados y declarados seguros. Si hay dudas, no entres y reporta.

Reincorpórate a tus actividades de forma gradual: El cuerpo necesita adaptarse. Evita cargar peso excesivo los primeros días.

Cuida la ergonomía y ajusta todo lo que puedas: altura de silla, pausas activas cada 40-50 minutos para “estirar”. En los niños, los padres deben revisar que el morral no supere el 10-15 % del peso del niño y que los tirantes no estén dañados

Muévete con conciencia: Camina con atención en zonas irregulares y usa calzado cerrado y estable (ojo con los tacones).

No “minimices” las señales de alerta: Deben estar atentos a dolores que persisten varios días, hinchazón o limitación al mover las articulaciones.

El regreso a clases y al trabajo en Venezuela luego de las vacaciones, es un deber colectivo. Como traumatólogo, la recomendación principal siempre será la prevención. Escuchemos a nuestro cuerpo, pongamos atención a los síntomas de nuestros niños y respetemos las evaluaciones estructurales.

Es importante que nos cuidemos entre todos. Porque el país nos necesita unidos y mi deber es ayudar a proteger la salud, de quienes habitamos este hermoso país.

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