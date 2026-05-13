Semana mundial de la seguridad vial: Lesiones frecuentes en accidentes de tránsito

¡Hola, feliz miércoles para todos! Continuamos este mes de mayo, brindándoles información, a través de: IMPULSO SALUDABLE. Si aún no has podido leer las columnas anteriores, los espero en mis redes sociales y las de Caraota Digital. Ahora, pasemos al tema que les traigo el día de hoy…

La Semana Mundial de Seguridad Vial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este año se conmemora del 8 al 14 de mayo. Se trata de una campaña mundial especial, sobre seguridad vial, organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como objetivo, concientizar a la población sobre la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito.

Alrededor de un millón de personas mueren en las carreteras del mundo cada año y entre 20 a 50 millones de personas, resultan heridas a consecuencia de estos accidentes. Esto convierte a los accidentes de tránsito, como una de las principales causas de muerte, en todos los grupos etarios.

Según el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en Venezuela se registraron 986 accidentes de tránsito en los primeros tres meses de este año 2026, dejando 360 fallecidos y más de 1.200 personas heridas. Siendo las motocicletas, los principales vehículos involucrados en este tipo de accidentes.

Más allá de estas estadísticas, la Semana Mundial de Seguridad Vial nos llama a tomar consciencia y actuar en relación a esta realidad. Las lesiones y las muertes no solo tienen un impacto en las personas que lo padecen, sino también en la familia, comunidades, sociedad, recursos humanos, sanitarios y financieros del país.

Como ciudadano, he podido observar en las autopistas, avenidas y calles del país, como han proliferado las motocicletas, convirtiéndose en un vehículo familiar, también de carga y traslado de un sin fin de objetos, para los cuales no están diseñados. Y como médico traumatólogo, he tenido que atender pacientes, que son trasladados a las emergencias de los centros de salud públicos y privados, con politraumatismos y lesiones osteomusculares severas.

Trasladarse en motocicleta, genera mucha adrenalina por la velocidad, pero debemos ser conscientes que se convierte en uno de los medios de transporte más riesgoso que existen. Dentro de las lesiones más frecuentes que se presentan en este tipo de accidentes se encuentran: Politraumatismos, lesiones en la cabeza (traumatismo craneoencefálico), síndrome latigazo cervical, traumatismo toráxicos y abdominales.

A nivel de las extremidades, las lesiones en la piel, músculos, articulaciones y huesos, están a la orden del día; siendo las fracturas (abiertas y cerradas), las más frecuentes y que por lo general, requieren cirugías ortopédicas complejas, que pueden incluir amputaciones de alguna extremidad, convirtiéndose así, en las principales causas de discapacidad en la población joven y en edad productiva

Actualmente, diferentes portales de noticia en televisión, radio y medios digitales, han alertado sobre algunas imprudencias que están cometiendo, en su mayoría los motociclistas, tanto en vías urbanas y extraurbanas, que ponen en riesgo no solos sus vidas y la de sus acompañantes, sino también la de los peatones o la posibilidad de accidentes de tránsito con otros vehículos.

La seguridad vial, es un tema al cual se deben sumar los diferentes integrantes de nuestra sociedad. Esta Semana Mundial de la Seguridad Vial, no debe ser una fecha más o solo un recordatorio, puede ser el inicio de un cambio real, si cada uno de nosotros decide actuar.

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