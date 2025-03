¿Qué hay detrás de la crueldad y la crítica en el mundo digital?

Por María Laura García

Te has preguntado ¿Qué hay en el corazón de las personas que emiten juicios en el mundo digital? ¿Es el sentirse dueños de la verdad o la razón? ¿El sano juicio o el deseo genuino de mejorar las circunstancias o vida de otros? ¿Es la maldad? O ¿Es el recurso no reconocido para evitar sentirse mal con su propia vida? Porque sin duda resulta más sencillo empeorar lo ajeno o derribar de un manotazo lo que sienten que está “mejor” que accionar o sacrificarse para alcanzarlo; o quizás el odio no asumido provenga de saberse incapaces de alcanzarlo.

Un alto porcentaje de los que asumen el papel de jueces y dueños de la verdad, opinan con malicia desde el anonimato, porque es una forma muy cómoda de no exponerse y los expertos en salud mental aseguran que lo que dicen en las redes jamás lo dirían si tuviesen a la persona delante, por tanto, es su herramienta para desahogarse ante su insatisfacción existencial.

A este tipo de “personajes” las redes sociales los engancha, por horas, curucuteando y haciendo comentarios ofensivos que delatan más de su alma como ofensores que del accionar del ofendido. Su alta carga de frustración los conduce a la agresión, que se manifiesta tristemente de distintas maneras, la mayoría de las veces de formas poco valientes.

Generalmente, la crueldad manifiesta en el vasto universo digital, se debe a la poca empatía, a la búsqueda de atención, y de la necesidad de sentirse importantes de alguna manera y gracias a la protección que da el anonimato.

Génesis de este virus tan agresivo …

Lamentablemente las redes sociales fomentan, que nos nosotros tengamos la oportunidad consciente e inconscientemente, de compararnos permanentemente. Creo que, sin quererlo, tenemos en las manos modelos de comparación poco reales, que nos pueden llevar a menospreciar nuestra vida e incluso a maltratar a otros con comentarios poco racionalizados para no sentirnos tan mal por sentirnos siempre insuficientes.

Muchos también, comentan de manera ofensiva pues esa sería su forma natural de comunicarse en la visa real, si pudieran. Otros desean mucha atención porque en sus vidas no cuentan con reconocimiento u aprobación, aunque no lo reconozcan.

También puede influir, el no tener contacto directo con el destinatario que les permite actuar como verdaderamente son en las interacciones en línea. De hecho, muchos en las redes, se sienten separados de las otras personas al punto que no empatizan y se sienten libres de expresarse cómodamente con dureza.

Resumiendo, el relativo anonimato les da la oportunidad de comportarse de una forma que no harían en la vida real y me pregunto, ¿Una persona que se sienta segura y exitosa, que está ocupada en cosas útiles, trolearía?

Consecuencias …

El acoso cibernético que general los que actúan “los trols”, término con el que se conoce a quienes realizan comentarios violentos y ofensivos en internet, puede tener consecuencias negativas en la salud mental de los afectados como, por ejemplo, depresión y ansiedad.

Actuemos todo para ponerle fin a este fenómeno que es el reflejo mas evidente de la miseria y minusvalía emocional humana.

