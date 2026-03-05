Un gran saludo a todos mis lectores, siempre agradecidos por sus comentarios sobre estas historias médicas, con las que busco dar a conocer situaciones diarias que muchas veces nos afectan la vida. Esta semana continuamos con Luis y Camila, ahora explorando su eyaculación precoz, ya que como hemos visto en las anteriores, ella está en camino a mejorar de sus infecciones.

Ante la pregunta de Camila, sobre la eyaculación prematura de Luis Fernando, el Dr. Brizuela tomó su tiempo para responder. Puso la mirada en su biblioteca y se recostó sobre el espaldar de la silla presidencial, mientras un largo silencio ocupaba el frío despacho. El médico parecía meditar mientras organizaba sus palabras… entonces hizo una pregunta – ¿Qué consideras tú una eyaculación precoz?

Camila miró de reojo a Luis Fernando y como quien camina por lo alto de un muro, midiendo muy bien su paso dijo, -el clímax se desencadena apenas comenzamos el acto, lo cual cada vez es más grave, más rápido….

Entonces el Dr. comenzó una interesante disertación: -Se considera eyaculación precoz cuando se produce antes de los tres minutos de iniciado el coito, ahora bien, existen diferentes razones y tipos, de las cuales tenemos: la primaria cuando ha sido así de toda la vida o secundaria la cual está ocurriendo de un tiempo para acá.

A veces cuando el joven se inicia en relaciones con prostitutas, los famosos “estrenos” patrocinados por el padre machista y orgulloso o por el tío gracioso y vagabundo. Estos personajes llevan al muchacho, a un prostíbulo de mala muerte, donde las trabajadoras están apuradas, por quitarse de encima al chico inexperto y atender rápido al próximo cliente.

De esta manera, se condiciona a una relación enfocada en alcanzar el clímax como evento principal, sin detenerse a saborear y disfrutar todos los placeres que ofrece, ese universo encantado llamado “cuerpo de una mujer”.

También, otro condicionante, puede estar en las relaciones de jóvenes que se inician con sus novias en lugares prohibidos, realizando el coito, muy apurados, para no ser descubiertos. El muchacho se empeña en lograr el orgasmo lo más pronto posible, instalando así, un patrón, que luego se repite una y otra vez…. privando a la pareja del sano disfrute en sus relaciones.

Luego están quienes sufren de disfunción eréctil, con pérdida de la erección, durante el acto sexual, por lo que tratan de llegar antes de que les gane la flacidez del miembro.

Hay unas características en la personalidad de los hombres que padecen la eyaculación precoz como, por ejemplo, ser muy organizados y eficientes, con tendencia al perfeccionismo, son altamente responsables, rayando en lo obsesivo.

Estos individuos sienten la necesidad de que su pareja, quedé profundamente impresionada por su desempeño. Entonces el Dr. Observó a Luis Fernando, quien comentó: – La verdad doctor, yo siempre me venía antes de lo deseado, pero no al punto vergonzoso en que me encuentro hoy en día.

El experimentado urólogo le respondió: –Estas presentado un cuadro de inflamación de la próstata, así como de las vías espermáticas que aumenta mucho la sensibilidad de la zona, desencadenando fácilmente el clímax. Continuó diciéndoles: una vez que hayamos curado la prostatitis, veremos cómo evoluciona la situación, pero si aún no están satisfechos, entonces solicitaremos la evaluación por el sexólogo quien es el especialista más indicado para manejar el tema.

Quiero aclararles que se trata de un problema muy frecuente y la solución viene por diferentes vías, en primer lugar: curando los cuadros infecciosos. Por otra parte, dando la psicoterapia apropiada con ejercicios especiales tanto de forma individual como en pareja, además aplicando sustancias que disminuyen la sensibilidad del miembro viril.

De no dar resultado las terapias que les he mencionado anteriormente tenemos el uso de medicamentos como los antidepresivos, altamente efectivos en el control de la eyaculación precoz.

