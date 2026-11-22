Pozo Azul es un santuario escondido entre los pliegues montañosos del Parque Nacional Tirgua, justo en la frontera natural que comparten los estados Cojedes y Yaracuy. Justo ahí, late uno de los secretos ‘mejor guardado’ del ecoturismo en el centro-occidente venezolano.

Conocido popularmente como Pozo Azul (originalmente bautizado como cascada La Mataguara), este monumento natural se ha consolidado como una parada obligatoria para quienes buscan escapar del calor llanero y sumergirse en un entorno selvático de aguas cristalinas, también es un escape para los amantes del senderismo.

UN ESPECTÁCULO DE LUZ Y MONTAÑA

Este hermoso destino es alimentado por manantiales que descienden desde las serranías yaracuyanas, el atractivo principal de este enclave reside en el hipnótico color de su poza mayor.

Cuando los rayos del sol atraviesan la densa vegetación tropical e iluminan el fondo rocoso, el agua frígida y pura adquiere tonalidades que oscilan entre el verde esmeralda y el azul turquesa intenso, ofreciendo una postal que parece extraída de una película de aventuras.

El paisaje se completa con una caída de agua tipo tobogán que desemboca en un profundo cañón al que debes lanzarte con mucha precaución y responsabilidad. Es recomendable que sepas nadar, sin embargo, la mayoría de los guías entrega salvavidas a los viajeros.

Esta geografía privilegiada convierte el lugar en un escenario ideal no solo para el descanso y la contemplación, sino también para los amantes de la adrenalina, quienes encuentran en sus paredes de piedra el espacio perfecto para practicar rápel y canyoning con equipos especializados.

LA RUTA HACIA POZO AZUL

Aunque geográficamente gran parte de su cuenca pertenece al municipio Nirgua, Yaracuy. La puerta de entrada más accesible y transitada se encuentra en territorio cojedeño, a unos 20 minutos del centro de Tinaquillo, específicamente en el sector La Pica.

Desde allí inicia una travesía de senderismo de dificultad baja a media que toma aproximadamente entre una hora y media y dos horas de caminata por trayecto.

Este recorrido exige cruzar pequeñas quebradas y transitar senderos montañosos rodeados de flora autóctona —donde aún sobreviven orquídeas silvestres— y fauna local como araguatos, lapas y picures.

Para quienes prefieren una experiencia más tradicional o desean ahorrar energías para el empinado camino de regreso, los baquianos de la zona ofrecen traslados a caballo o en mula. Una opción que recomiendo es acampar con tus guías de confianza, cuando llegue el anochecer, veas al cielo y oigas la noche, quizás me lo agradecerás.

CLAVES PARA UNA VISITA REPONSABLE

En los ûltimo años, el auge turístico de Pozo Azul ha despertado tanto entusiasmo como alertas ambientales entre guías locales y agrupaciones excursionistas.

Para disfrutar del destino sin comprometer su fragilidad ecológica, los expertos recomiendan:

Elige la temporada ideal. Visítalo durante los meses de sequía, cuando el caudal es más manso y el agua exhibe su tono turquesa más vibrante; en época de lluvias el sendero se torna resbaladizo y el agua pierde claridad.

Visítalo durante los meses de sequía, cuando el caudal es más manso y el agua exhibe su tono turquesa más vibrante; en época de lluvias el sendero se torna resbaladizo y el agua pierde claridad. Un guía local y con experiencia. Contratar baquianos o tour operadores certificados de la zona garantiza seguridad en los cruces de río y en las maniobras de descenso.

Contratar baquianos o tour operadores certificados de la zona garantiza seguridad en los cruces de río y en las maniobras de descenso. Equípate con ligereza. Llevar calzado con buen agarre apto para mojarse, al menos dos litros de hidratación por persona, protector solar biodegradable, repelente y ropa de cambio, es imprescindible.

Llevar calzado con buen agarre apto para mojarse, al menos dos litros de hidratación por persona, protector solar biodegradable, repelente y ropa de cambio, es imprescindible. Aplicar turismo de cero rastro. Es obligatorio regresar con absolutamente todos los desechos generados y respetar la flora y fauna del parque, evitando extraer plantas o alterar el entorno rocoso.

Esto es… ¡Venezuela Enamora!

Esta es una columna nació con el fin de resaltar la hermosura y bondades de nuestro extenso y diverso país, si tienes una historia o leyenda qué destacar sobre turismo o gastronomía, puedes contactarme a través de mis redes sociales: Lohena Reverón, CEO de @venezuelaenamora.