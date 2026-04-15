Para ser bellas, ¿deben ver estrellas? Hablemos de los tacones…

¡Hola, saludos a todos! Un placer poder seguir brindándoles información, a través de IMPULSO SALUDABLE. Si aún no han podido leer las columnas anteriores, los invito a que visiten mis redes sociales y las de Caraota Digital. Ahora, pasemos al tema que les traigo el día de hoy…

Venezuela desde hace muchos años, ha sido reconocida en el mundo por ser la tierra de mujeres aguerridas, inteligentes, por su belleza exótica y su elegancia innata. Los zapatos de tacón alto (tacones), son un accesorio inseparable del estilo femenino.

Muchas mujeres los eligen para realzar su figura, alargar la silueta y para sentirse más seguras y atractivas en ocasiones especiales, en el trabajo o simplemente para celebrar la feminidad. Para muchas un buen par de tacones puede transformar su estilo y aportar esa chispa de glamour que tanto le gusta y que admiramos los hombres.

Sin embargo, como médico traumatólogo que diariamente acompaño a mis pacientes preocupadas por su bienestar, quiero hablarles con cariño y honestidad sobre este tema. Si bien es cierto que los tacones no son enemigos de la belleza, su uso excesivo o inadecuado puede traer molestias que pueden afectar tu calidad de vida.

Mi objetivo no es que renuncien a ellos, ya que forman parte de ese deseo de verse radiantes, sino aprender a usarlos, disfrutarlos con inteligencia y equilibrio.

Cuando una mujer camina en tacones, el peso del cuerpo se desplaza hacia la parte delantera del pie. Esto produce mayor presión en la zona del metatarso (base de los dedos del pie), lo que puede causar dolor en la planta del pie, inflamación continua o incluso deformidades como el temido “juanete” o “dedos en martillo”.

Los músculos de la pantorrilla se pueden acortar y el tendón de Aquiles se tensa, lo que se traduce en molestias en las piernas al cambiar a zapatos planos.

Adicionalmente, la postura se modifica, la espalda tiende a arquearse un poco más, las rodillas van a recibir una carga extra y las caderas deben ajustar su posición. Con el paso de los años, las compensaciones por el uso de los tacones, pueden contribuir a dolor lumbar inespecífico, en las rodillas o una sensación de fatiga en las piernas. Mi intención no es alarmar, sino de orientar, informar y que actúen con atención.

Muchas mujeres venezolanas que atiendo en mi consulta, cuentan que, luego de un día largo caminando con tacones, sienten los pies “hinchados”, la espalda cansada o molestias en las rodillas. Estos síntomas son señales de alarma, en donde tu cuerpo pide un poco más de cuidado y atención. Los beneficios al usar los tacones, se ubican más en el plano emocional y estético, ya que les permite una mayor estatura, una caminata y desplazamiento más estilizado y una confianza que proyectan al sentirse bellas.

Ahora bien, la clave está en regular su uso. Reservarlos para momentos especiales como: una cita romántica, cena, celebración, reunión importante y trata de no llevarlos puestos todo el día. Puedes optar por tacones de altura moderada (5-7 centímetros) y con base más ancha para una mayor estabilidad.

Elige modelos que se ajusten bien al pie, preferiblemente de materiales suaves y que tengan algo de amortiguación. En la medida de lo posible, alterna el calzado con zapatos cómodos y planos durante el día, realiza estiramientos suaves de las “pantorrillas” al llegar a casa, y usa plantillas si es necesario. Como lo he dicho en mis columnas anteriores, aprende a escuchar a tu cuerpo y si aparece dolor persistente, es momento de consultar a tu traumatólogo de confianza.

A mis queridas lectoras, la verdadera belleza va de la mano con tu bienestar integral. En nuestro país, donde las mujeres brillan por su inteligencia, calidez, belleza, vitalidad y gracia, pueden seguir luciendo sus tacones con orgullo, pero siempre cuiden su salud para que esa elegancia perdure por muchos años. No se trata de elegir entre “ser bellas o estar sanas”, sino de combinar ambas con sabiduría.

Definitivamente, para ser bellas no es necesario que vean estrellas de dolor. Solo basta con un poco de equilibrio y mucho amor propio.

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