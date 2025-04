Para sentirnos cada vez mejor… La meta debe ser ¡Conocernos y entendernos!

Por María Laura García

Si sabemos realmente qué es lo que sentimos, sea bueno o negativo y nos ocupamos en entenderlo, esto nos dará la oportunidad de gestionarnos mejor de tal forma de poder vivir de una manera más armoniosa y procurándonos la mayor cantidad de bienestar posible.

Cuando “desmenuzamos” nuestras emociones, buenas o malas, me refiero a analizar lo que sentimos sea positivo o negativo con la intención de saber qué nos gusta y qué no, y partiendo de allí evitar, cuando esto se pueda, las situaciones que nos causan disconfort o por el contrario propiciar aquellas que nos hagan sentir bien. Ahora bien, estoy clara que muchas circunstancias escapan de nuestro control, pero lo que si podemos es modular nuestras reacciones y hacer que sean equilibradas e inteligentes.

Aclarando un poquito más, la mayoría vivimos FRUTRADOS sin saberlo, porque precisamente no asumimos que no todo saldrá como lo deseamos puesto que no controlamos absolutamente nada, por consiguiente vamos acumulando FRUTRACIONES, ya asumidas e identificadas, pero muchas otras que no reconocemos y que son las peores puesto que al no aceptarlas nos llevan a maltratar a los que nos rodean con agresividad manifiesta o camuflada como, por ejemplo, con criticas o exigencias para hacerles pagar injustificadamente por nuestra rabia interna que procesamos de una forma sana.

Abunda, lamentablemente, esa gente que vive peleada con la vida, porque no se procura o un desahogo emocional inteligente como para estar en paz con ellos mismos y con los demás. Se trata de gente que está herida, porque no se quiere, porque está insatisfecha y precisamente por no reconocerlo trata de justificar sus miserias y sentirse mejor haciendo sentir peor a otros, bajándolos de su escalón feliz para que estén también a su nivel sintiéndose fatal.

Revísate, a lo mejor no lo has notado, pero quizás esa sea la causa de tu infelicidad o carencia de mas momentos felices, el que NO procesas sanamente los NO DE LA VIDA. Supera los obstáculos tratando de ver el lado bueno, pasando la página y trabajando de inmediato en otra meta que te llene de motivación, para quites la atención de la vida de los otros que, según tú, están mejor y que tiene lo que tu deberías o mereces.

Es momento que cultives tu mundo interno y trabajes en tu bienestar, quitando el foco de lo que no tienes, de lo malo que te ha sucedido, de la vida de otros, y poniendo tu mirada y esfuerzo en trabajar en mejorar tu existencia, tu economía, tu aspecto (físico) y tus relaciones.

Si otros pueden ¿Por qué tu no? Qué Venezuela y el mundo están jodidos, si duda, pero lo único que tenemos es el hoy, así que vamos a tratar que sea el día mas agradable de nuestra vida. El de mañana ya tendrá sus propias cargas.

¿Qué hacer ante el enojo que me provocan los NO de la vida?

Le hablo de la importancia de conocernos para poder darle nombre a cada una de nuestras emociones, entender como solemos reaccionar cuando las sentimos, para con ello quizás actuar de una mejor forma, entendiéndose que el fin ultimo es vivir mejor y tener unas relaciones más sanas con quienes nos rodean y esto a su vez, no permitirá experimentar bienestar.

Ahora bien, el segundo objetivo de este nuestro encuentro de domingo, es que sepamos identificar nuestras frustraciones, o qué nos lleva a experimentarla, para dar solución a ésta, pues ante ella reaccionamos de diversas formas: con agresión, huida o retirada. También puedes experimentar alteraciones psicofisiológicas, como estrés, ansiedad, depresión y agresión; y generalmente todo esto nos conduce al caos si se cronifica.

Cuando estamos frustrados, reconociéndolo o no, baja nuestra capacidad de flexibilidad y adaptabilidad y, tendemos a pensar de manera radical. Nos desmotivamos fácilmente e incluso, sin darnos cuenta chantajeamos emocionalmente a otros.

¿Cómo lidiar de forma positiva con la frustración?

Lo que ya te dije antes, acepta que no siempre se consigue lo que se quiere y ante los NO, buscar alternativas. También, analiza por qué no has conseguido lo que te propones y busca otros caminos. También es muy válido pedir ayuda.

Comienza además por darle valor y celebrar todo aquello que si logras diariamente, no te enfoques solo en los NO. Y siempre, en paralelo a los objetivos grandes, plantéate pequeñas metas y así siempre tendrás triunfos que disfrutar. Reconoce además que es natural que siempre habrá momentos de retroceso y otros de seguir avanzando.

Y por último…

En el camino, lo que siempre te recuerdo, practica el autocuidado e incorpora actividades placenteras y de amor propio en tus rutinas diarias. Aprende a poner límites saludables, pero para ello debes tener muy claros tus valores, lo que te gusta, lo que no y cuáles son los NO negociables en tu vida.

Reconoce la emoción de la frustración, confía en tu potencial, identifica tus limitaciones, NO te tomes nada personal, no te compares con los demás y piensa tres veces antes de actuar, para que cada día te sientas mejor.

