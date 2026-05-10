Para los que corren… ¡Un ritual de libertad que transforma sus cuerpos y espíritu!

Hoy, en pleno Día de las Madres, decidí hacerme el mejor regalo posible: 12 kilómetros de bienestar.

Aunque la ruta ofrecía una opción más corta, elegí el camino largo porque los domingos son mi espacio sagrado. Es el momento donde los pendientes y las preocupaciones bajan su intensidad dentro de mí y logro, finalmente, conectar con lo mejor que habita en mi mente. Correr ha sido, desde hace años, mi refugio predilecto. Es ese estado “mágico” de consciencia (¡increíble!) donde analizo lo que deseo, encuentro soluciones a lo que me agobia y donde, casi como un milagro o “diosidencia”, nacen las ideas más geniales.

En la ruta de hoy, entre subidas retadoras, bajadas para soltar el paso y un clima estupendo, volví a sentir mi cuerpo disfrutar, como casi siempre. Entendí, una vez más, que movernos física y mentalmente es la inversión más rentable para nuestra salud integral. Pero ¿qué sucede realmente en nuestro interior cuando decidimos abrazar un hábito como este? En tu caso puede ser el yoga, la bici, nadar, bailar o el padel ¿Es solo sudor y esfuerzo, o hay una arquitectura científica que respalda esa plenitud que sentimos los corredores?

La ciencia del «Flow»: ¡Medicina para la mente y el cerebro!

Lo que yo describo como un momento de claridad mental tiene un sustento profundo en la neurociencia. Especialistas como el Dr. Daniel Amen, reconocido psiquiatra, sostienen que el ejercicio aeróbico de resistencia es una de las herramientas más potentes para optimizar la función cerebral. Al correr, no solo fortalecemos el corazón; inducimos lo que la psicología positiva llama el «estado de flujo» (flow).

En este estado, la corteza prefrontal —la zona del cerebro encargada del juicio crítico y la planificación excesiva— se relaja temporalmente. Esto permite que el estrés se disuelva y que la creatividad emerja fácilmente. Además, la ciencia ha identificado una proteína clave llamada BDNF (Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro). El Dr. John Ratey, de la Universidad de Harvard, describe al BDNF como un «fertilizante» para nuestras neuronas. Esta proteína estimula la neurogénesis (creación de nuevas neuronas) y mejora la plasticidad sináptica, lo que explica esa agudeza mental y esa sensación de «limpieza interna» que experimentamos después de completar una ruta exigente.

Por su parte, el Dr. Jordan Metzl, médico deportivo de renombre, acuñó la frase «el movimiento es medicina». Y no es una metáfora. Al correr, nuestro sistema endocrino se convierte en una farmacia natural: segregamos endorfinas que calman el dolor y dopamina que refuerza nuestra motivación y sistema de recompensa. Correr nos enseña a gestionar la frustración y a entender que, así como en las subidas de la ruta, en la vida los obstáculos son transitorios si mantenemos el ritmo.

El poder de la conexión y el propósito

Tener un hobby que nos apasione, ya sea correr, nadar o cualquier actividad física constante, como ya les escribí, nos regala la oportunidad de construir una mejor versión de nosotros mismos. No es solo el beneficio estético; es el fortalecimiento de la voluntad. Un estudio publicado en el Journal of Happiness Studies destaca que las personas que participan en actividades de ocio activo reportan niveles significativamente más altos de satisfacción vital.

Además, hay un componente social invaluable. Correr te permite encontrarte con gente maravillosa, respirar bienestar compartido y celebrar la vida en movimiento. En un mundo que nos empuja al sedentarismo y al aislamiento digital, tomar la calle y sentir el «ambientazo» de una comunidad que busca salud es un acto real de amor propio.

¿Cómo transformar tu dinámica a través del movimiento saludable?

Para que esta inversión personal te rinda los mejores frutos y logres esa transformación integral, te comparto estas recomendaciones:

I. Para la mente y el espíritu.

Corre sin distracciones, al menos una vez por semana, deja los audífonos. Escucha tu respiración y el ritmo de tus pies. Ese es el verdadero mindfulness en movimiento.

Usa el «tiempo de la ruta» para crear. Si tienes un problema difícil, sal a trotar sin presión de tiempo. Verás cómo, al relajarse la tensión física, la solución aparece de forma natural.

Celebra el proceso, no solo la meta, es decir, no te obsesiones con el cronómetro. Valora el hecho de que tu cuerpo es capaz de moverse y de regalarte esos minutos de libertad. Yo corro sin ver el reloj, según me siento, dejo de lado la angustia del tiempo, y corro de acuerdo con el ritmo que el bienestar de mi cuerpo sienta.

II. Para el cuerpo

La regla de la progresión es importante. Esto significa NO intentar hacer 12K en tu primer día. Empieza alternando caminata con trote suave. El Dr. Metzl recomienda fortalecer los músculos estabilizadores (core y glúteos) para evitar lesiones por impacto.

Cuidar tu hidratación y aliméntate conscientemente. Tu cuerpo es tu vehículo. Dale combustible de calidad y asegúrate de recuperar electrolitos después de cada sesión, especialmente en nuestro clima caluroso como el nuestro.

Escucha las señales como, por ejemplo, el dolor agudo que sin duda es una alerta, no un reto. Aprende a distinguir entre el cansancio del esfuerzo y una posible lesión. Descansar es parte fundamental del entrenamiento.

Finalmente, amigos, correr o cualquier práctica deportiva es mucho más que un ejercicio; es un ritual de consciencia. No esperes a tener «ganas» para empezar; la motivación suele aparecer después del segundo kilómetro o los primeros minutos de práctica. Celebra la vida moviéndote, porque una vida en movimiento es una vida plena.

Como periodista que promueve el bienestar y como maratonista, sé que correr no es solo poner un pie delante del otro; es una conversación privada con nuestra esencia. Celebrar el Día de las Madres conquistando esos 12 kilómetros es el ejemplo perfecto, para todas aquellas mamás que corrieron de lo que significa la «autocompasión activa», me refiero a la oportunidad de regalarse salud para poder seguir cuidando a los demás.

¡A tu salud!

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