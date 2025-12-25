No siempre hay que escuchar al entrenador del gimnasio

Por el Dr. Ricardo Soto-Rosa

Feliz Navidad a mis lectores de Caraota Digital, mis mejores deseos en una fecha tan especial como esta. Pero, como todo médico, seguimos de guardia por aquí, contando historias de salud, porque estos momentos que muchos celebran, también son de trabajo para nosotros, por las diferentes situaciones que ocurren.

Continuando la historia de Lucas y Graciela, que ya les conté parte la semana anterior. Porque no siempre las cosas son como parecen.

Lucas, aquella tarde, salió de su oficina triste y confundido. En el camino de regreso, su mente repetía una y otra vez “azoospermico, ausencia de espermatozoides en el semen, causa de infertilidad”.

Cómo podía ser posible, él era un hombre joven, fuerte, sano, su alimentación era balanceada, además era muy constante y disciplinado en el ejercicio, siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones y directrices que le daba su entrenador.

Graciela, al enterarse de la noticia, llamó al Dr. Mendoza quien los remitió con un experimentado especialista en fertilidad del hombre, fue así como llegaron hasta el consultorio del Dr. Palacios, el mismo, los tranquilizó con su presencia de hombre sabio.

Al interrogar a Lucas, varios puntos llamaron su atención: le gustaba bañarse con agua muy caliente, usar sauna y vapor con frecuencia, además se quejaba de dolor en el testículo izquierdo cuando pasaba tiempo de pie o sentado.

El Dr. les explicó, que los testículos se encuentran fuera del cuerpo, en las bolsas escrotales, porque requieren una temperatura inferior, a la temperatura corporal, por tal razón, todo calor cerca de los testículos puede afectar su correcto funcionamiento.

Una vez interrogado en forma asertiva y secuencialmente examinado les dio su presunción. Lucas escuchaba nervioso las palabras del galeno: Al examen físico encontró engrosadas las venas del testículo izquierdo, lo cual hace pensar en la presencia de varices en las venas que drenan el testículo, es decir clínicamente tienes un varicocele. -El mismo es la causa más frecuente de infertilidad en el hombre, porque genera aumento de la temperatura testicular.

Para hacer el diagnóstico con precisión debemos practicar un eco doppler testicular, el cual nos permite evidenciar el diámetro de las venas y determinar si la sangre se regresa con los aumentos de presión abdominal; eso lo veremos, al pedirte que pujes, mientras hacemos el eco, si las venas tienen las válvulas incompetentes la sangre se regresa en dirección al testículo, confirmando el diagnóstico de varicocele.

Graciela preguntó con ansiedad: – ¿Entonces, el varicocele y sus hábitos causan la ausencia de espermatozoides?

El Dr. la miró compasivo, explicándole que la azoospermia puede ser de dos tipos: obstructiva, debido a un bloqueo del paso, de los espermatozoides, desde los testículos hasta el sitio donde van a unirse con los diferentes componentes del semen, para ser eyaculados. El otro tipo es secretora, es decir, los testículos, no están produciendo los espermatozoides, por alguna razón, que puede ser, entre otras, tóxica, hormonal o genética.

Luego el Dr. tomó su bolígrafo y comenzó a escribir la solicitud de laboratorio. Les dijo: -Vamos a pedir un perfil completo de laboratorio además de las pruebas hormonales donde podremos saber de manera indirecta hacia dónde se inclina la causa de esta ausencia de espermatozoides.

Ellos se cruzaron las miradas, un poco confundidos. El Dr. les aclaró: -Los testículos producen los espermatozoides y la hormona sexual masculina llamada testosterona, la cual es fundamental para todas las funciones reproductivas, así como también para muchas otras del organismo masculino.

Con cierto aire de recriminación le dijo a Lucas: -Me comentaste que desde hace meses te estás inyectando hormona testosterona, para mejorar tu masa muscular, siguiendo el consejo de tu entrenador del gimnasio. –Eso es muy delicado Lucas, te puede haber alterado todo tu eje hormonal y aunque se escuche paradójico que esa testosterona inyectada podría bloquear tu fertilidad.

En la siguiente consulta, tendremos los resultados de los exámenes de Lucas, donde encontraremos más sorpresas…. Y mientras tanto te espero en mis redes sociales, para conocer mucho más @drsotorosa

