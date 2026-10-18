¿Muchos comienzan a hartarse de las redes? ¿Realmente estamos dispuestos a reconectar con la vida real?

Les confieso que en los últimos días he estado reflexionando profundamente sobre una conversación que se repite en casi cada rincón que frecuento. Se trata de esa sensación aplastante, incómoda y colectiva de estar «hartos de todo» lo que se ve o sucede en las redes sociales, al menos eso se escucha, pero será esa crítica una postura hipócrita o pudiera ser una verdad que está creciendo poco a poco.

De verdad, estamos en presencia de un cansancio generalizado hacia ese mundo paralelo en el que todos, de una u otra manera, habitamos a diario. Yo siento que lo que comenzó como un espacio para conectar, informarnos y compartir, se ha ido transformando gradualmente en una pesada carga emocional que nos drena, nos satura y nos aleja de lo verdaderamente importante.

Estoy casi convencida que esta percepción de saturación no es una ligera apreciación personal ni una simple queja de paso; los expertos en las ciencias del comportamiento y la sociología contemporánea han bautizado este fenómeno como la «fatiga de las redes sociales» (social media fatigue), el burnout digital y el estado de languidecer.

Informes y análisis divulgados en publicaciones académicas y medios especializados, como los desarrollados en la plataforma Connecta B2B y el diario El País, confirman que estamos presenciando un movimiento contracorriente donde miles de usuarios alrededor del mundo participan en un éxodo silencioso. Las personas están cerrando o abandonando temporalmente sus perfiles virtuales para proteger su paz interior y recuperar su salud mental.

El origen de este agotamiento es multicausal. En primer lugar, nos enfrentamos a la sobrecarga informativa y al hábito involuntario del doomscrolling, esa inclinación impulsiva a consumir noticias trágicas o titulares alarmistas sin parar. A esto se le suma un entorno digital profundamente polarizado y agresivo donde el debate constructivo ha sido sustituido por el juicio rápido e irresponsable. Vivir expuestos a esa hostilidad permanente hace que interactuar en las plataformas se sienta como un «segundo trabajo» sin pausa.

Investigaciones respaldadas por la Fundación Instituto de Ingeniería (FII) y reportajes de la literatura médica contemporánea señalan que estar sometidos al estímulo constante de algoritmos diseñados para retener nuestra atención deteriora nuestra reserva emocional, convirtiéndonos en «fantasmas digitales»: personas físicamente presentes en sus hogares o trabajos, pero con la mente exhausta debido a la presión invisible de permanecer conectados.

Por otra parte, se observa una quiebra evidente en el modelo del «mundo perfecto». Análisis publicados en medios como el diario ¡Qué! examinan el rechazo creciente de las audiencias hacia la vida idílica, filtrada y patrocinada de muchos creadores de contenido. Existe una distancia dolorosa entre los estándares irrealizables que se exhiben en las pantallas y la cotidianidad real de personas que lidian con exigencias familiares, laborales y económicas. Esta confrontación constante genera lo que los expertos del National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos denominan en sus publicaciones sobre salud mental como el «languidecer»: una sensación de estancamiento, vacuidad y falta de energía que paraliza la motivación.

Como periodista dedicada al bienestar y como ser humano que busca evolucionar en lo personal y espiritual, estoy convencida de que este hartazgo no es una tragedia, sino un llamado de atención sumamente positivo. Sentir rechazo ante la saturación virtual es la respuesta sana de un organismo que exige volver a lo esencial.

Muy importante … la salud física y mental florece en el contacto humano cara a cara, en el movimiento al aire libre, en la mirada directa y en el silencio reparador que las pantallas nos han ido arrebatando.

¿Cuáles serían las estrategias para superar la fatiga digital y proteger tu mente?

– Practica la limpieza y curaduría digital. Haz una revisión consciente de las cuentas que sigues. Silencia o elimina de inmediato aquellos perfiles que te generen ansiedad, comparación destructiva o malestar. Conserva únicamente aquello que informe con rigor, inspire o sume a tu crecimiento.

– Aplica límites de pantalla. Establece horarios estrictos para revisar tus redes sociales. Evita abrirlas durante la primera hora de la mañana y bloquea el uso de dispositivos al menos 60 minutos antes de dormir para prevenir el impacto de la luz azul en tu descanso.

– Aplica la pesencia consciente. Si notas que estás consumiendo noticias o contenido de forma compulsiva, detente, coloca el teléfono boca abajo y realiza tres respiraciones profundas. Pregúntate: «¿Esta información me ayuda a resolver algo hoy o solo aumenta mi estrés?».

¿Cómo evitar el «languidecer» y habitar nuevamente la realidad?

– Programa más actividades con amigos y familia. Planifica al menos una actividad semanal totalmente desconectada con las personas que amas: una caminata, un café sin el teléfono sobre la mesa o una conversación tranquila. El cerebro necesita la cercanía real para liberar oxitocina y autorregularse.

– Reconecta con lo simple. Haz actividades cuyos resultados no tengas la tentación de fotografiar o compartir en redes. Lee un libro físico, cultiva un pasatiempo, cocina o contempla la naturaleza exclusivamente para tu disfrute personal.

En conclusión…

Estar «hartos de las redes» es una oportunidad valiosa para despertar del automatismo y reordenar nuestras prioridades. No permitas que un entorno paralelo y virtual te robe la belleza, la densidad y la paz de la vida real.

Desconectarnos del ruido externo es el primer paso para volver a conectar con nosotros mismos y con quienes caminan a nuestro lado.

¡A tu salud!

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