«Me quiero ir»: Guía para comunicar decisiones difíciles

Es, quizás, una de las frases que con más frecuencia estamos volviendo a escuchar en las calles, transportes y mesas de Venezuela en este 2026: «Me quiero ir». Una expresión que engloba un profundo debate sobre el futuro, metas y las búsquedas individuales.

Sin embargo, esta no es la única noticia que genera tensión o incertidumbre. Decir «me voy a casar», “Estoy embarazada”, «me mudaré solo», “Quiero el divorcio”, comunicar una orientación sexual – si así se desea- , un cambio de carrera o tomar una decisión drástica que de alguna manera afecte la vida diaria de los tuyos, forman parte de ese grupo de conversaciones álgidas que nos llenan de temor antes de dar el primer paso.

¿Cómo dar una noticia trascendental sin transformarla en un conflicto? Desde la comunicación asertiva, comparto estos tips para abordar esos momentos decisivos:

Define el qué y por qué antes de hablar

• Antes de reunir a tu gente, asegúrate de tener claridad sobre tu decisión. Confundir un impulso pasajero con una resolución firme genera confusión en los demás. Prepara tus ideas con calma: fundamenta tu posición desde tus necesidades y propósitos personales, no desde la molestia o el reclamo.

Elige el momento y el espacio adecuado

• Las noticias de gran impacto no se dan «corriendo», en medio de la prisa del día a día ni en medio de una discusión previa. Busca un espacio tranquilo, donde las partes puedan sentarse sin interrupciones ni celulares de por medio. Preparar el entorno demuestra respeto y seriedad ante la conversación.

Expresa la noticia desde el «Yo» y la responsabilidad

• En lugar de usar frases defensivas o culpabilizar al entorno («es que aquí no se puede…» o «ustedes no me entienden»), comunica desde tu vivencia personal: «He estado reflexionando sobre mi futuro y he tomado la decisión de…». Asumir la responsabilidad de tus actos transmite madurez y reduce la actitud defensiva de quienes te escuchan.

Valida la reacción del otro (Practica la empatía)

• Comprende que quienes te escuchan también necesitan tiempo para procesar la información. Es natural que surjan preguntas, temores, tristeza o incluso resistencia inicial. Escuchar sus inquietudes sin interrumpir ni reaccionar con rabia es clave para bajar la tensión.

Fundamenta tu decisión en datos reales

• Especialmente en temas como la migración o la independencia económica, muestra que has evaluado los riesgos y responsabilidades. Apoyarte en información verificada y planes concretos transmite seguridad a tu entorno y demuestra que no se trata de una decisión improvisada.

Mantén el puente del diálogo abierto

• Una conversación difícil rara vez concluye en una sola sesión. Deja espacio para seguir hablando en los días posteriores. Recuérdales que, más allá de las diferencias o los cambios de rumbo, el respeto y consideración siguen intactos.

Comunicar con asertividad no garantiza que todos estén de acuerdo con nuestras decisiones, pero sí asegura que el mensaje se entregue con la dignidad y el respeto que toda relación constructiva merece.

¿Has tenido que dar una noticia difícil recientemente? Me gustaría conocer tu experiencia y seguir conversando en mis redes sociales: @elefracruz para que sigamos la conversación.

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