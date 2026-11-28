¡Preparen la mesa y enciendan esos corazones! Hay aromas y texturas que nos transportan a la infancia. En la mesa venezolana, todos conocemos a la reina de los acompañantes: esa ensalada cremosa, dulce y salada, que abraza a la hallaca y al pan de jamón. Pero cocinar con alma y a mi estilo significa innovar en la tradición sin traicionar su memoria emocional.

¿Qué pasa si conservamos la esencia de nuestra ensalada, el dulzor de la manzana, suavidad de la papa, el crocante de la zanahoria y esa cremosidad que reconforta, sustituyendo la gallina por un protagonista jugoso y aromático? No pasa nada… solo descubres que la tradición sabe reinventarse, elevando cada bocado a una experiencia festiva inolvidable.

Los 3 errores que arruinan una ensalada navideña

Cocinar en exceso los vegetales: Si la papa o zanahoria pierden firmeza, obtendrás un puré opaco en lugar de cubos definidos y brillantes.

Aderezar en tibio: El calor corta la mayonesa y hace que la ensalada suelte líquido. Todo debe estar frío antes de unirlo.

Olvidar el equilibrio ácido-dulce: Sin un toque cítrico o de mostaza que limpie el paladar, el plato resulta pesado frente al resto del banquete.

La Receta Definitiva (6 a 8 porciones) Ingredientes:

Proteína:

600 g de lomito de cerdo limpio (lomo/pernil horneado en trozos)

2 dientes de ajo machacados

1 cdta. de romero fresco

1 cda. de aceite de oliva, sal y pimienta negra.

Base y dulzor:

3 papas medianas

2 zanahorias en cubos pequeños

1 taza de petit pois tiernos

2 manzanas rojas firmes en cubos con piel

1 cda. de mantequilla

1 cdta. de papelón rallado (o azúcar morena)

1/2 taza de nueces o almendras fileteadas tostadas y

1/3 taza de pasas hidratadas en jugo de naranja o vino dulce.

Aderezo:

3/4 taza de mayonesa

3 cdas. de yogur natural sin azúcar o crema de leche

1 cdta. de mostaza Dijon

Jugo de 1/2 limón (o 1 cda. de vinagre de manzana),

1 cdta. de miel o melao suave de papelón, sal y pimienta blanca.

Preparación:

Sellar el lomito: Salpimienta el cerdo y dóralo en sartén caliente con aceite, ajo y romero (3-4 min por lado). Reposa 10 min, enfría y corta en cubos. Vegetales al dente: Cocina papas y zanahorias por separado en agua con sal (8-10 min). Corta la cocción en agua con hielo y escurre muy bien. Doble juego de manzana: Saltea la mitad de los cubos de manzana con mantequilla y papelón por 2 min hasta caramelizar y deja enfriar. Rocía la otra mitad cruda con gotas de limón para mantenerla crocante. Ensamblaje: Bate todos los ingredientes del aderezo hasta obtener una crema lisa. Integra con movimientos envolventes los vegetales, petit pois, las dos manzanas, pasas y lomito frío. Reposo y servicio: Refrigera tapado mínimo 2 horas. Corona con las nueces tostadas justo antes de llevar a la mesa.

El secreto de la Chef: Si la preparas el día anterior, reserva los frutos secos y la manzana cruda para añadirlos al servir; así garantizarás el contraste entre cremosidad y frescura. Acompáñala con tu hallaca favorita y disfruta esta nueva tradición familiar.

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