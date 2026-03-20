Los granos, oro proteico que rinde por tres

¡Hola, entusiastas de la buena mesa y lectores de Caraota Digital! Es un placer saludarlos de nuevo en esta semana de celebración para nuestro país, y en este espacio donde la cocina se encuentra con la inteligencia y el placer.

Hoy vamos a hablar de un verdadero tesoro que muchas veces tenemos olvidado en el fondo de la despensa o que compramos por inercia sin entender su verdadero potencial: los granos.

En la Venezuela de hoy, donde optimizar cada bolívar es un arte, las leguminosas no son solo las caraotas negras como «el acompañante del pabellón» son la columna vertebral de una gastronomía sostenible y poderosa.

Si analizamos el costo por gramo de proteína, los granos entre ellos las amadas caraotas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles bayos… ganan la carrera por goleada y su valor va más allá del ahorro. Traen consigo un beneficio nutricional que es mucho más que llenar la pancita.

Los granos son cápsulas de vida, son una fuente masiva de fibra, lo que garantiza saciedad por más tiempo, le dices adiós a los antojos a media tarde, ayudando con la salud intestinal. Además, son ricos en hierro y potasio, fundamentales para mantenernos activos en el día a día, aprendiendo a combinarlos para que sean eficientes.

El arte de la multiplicación, economía de la buena

Un kilo de granos secos, al hidratarse y cocinarse, triplica su peso. Es, literalmente, magia financiera en la olla. Además, tienen una vida útil larguísima, lo que te permite comprar al mayor cuando hay ofertas sin temor a que se dañen.

Una receta diferente, una crema para untar de frijoles bayos

Olvida por un momento la sopa tradicional. Vamos a darle un giro sofisticado y «gourmet» a esos frijoles que tienes en casa para un desayuno o una cena de lujo.

Luego de cocidos y con ese toque de sabor que te caracteriza, escurrimos una parte, los llevamos al procesador con un toque de ajo, un chorrito de aceite de oliva (un secreto a mí me gusta más con un toque de aceite onoto para el color), pizca de comino y el jugo de media parchita o limón.

Que te quede cremosa y sedosa. Sírvelo con casabe tostado o palitos de zanahoria. Tendrás un dip proteico, elegante y sumamente económico que sorprenderá a cualquiera.

Beneficios puro y simple

Sostenibilidad no es sólo reciclar plástico; es consumir productos que tengan una baja huella hídrica y que no agoten los suelos. Los granos son «fijadores de nitrógeno», lo que significa que ayudan a que la tierra sea más fértil para el próximo cultivo. Al comer granos, estás apoyando un ciclo agrícola más sano para nuestro país.

Una reflexión para el cierre

A veces pensamos que comer bien es sinónimo de comer «lujoso», pero la verdadera riqueza está en la biodiversidad de nuestra tierra. Revalorizar el grano en la mesa venezolana es un acto de soberanía alimentaria. Es entender que no somos pobres por comer caraotas o frijoles; al contrario, somos inmensamente ricos por tener a disposición un alimento que nutre el cuerpo, cuida el bolsillo y respeta el planeta.

La próxima vez que veas un saco de granos, no veas solo comida de emergencia. Mira una oportunidad para la Gastroalquimia.

¡Buen provecho y a reinventar!

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