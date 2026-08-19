Las heridas que no cicatrizan: ¿Qué hacer?

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Hace casi dos meses, los venezolanos vivimos uno de los peores desastres naturales de nuestra historia: dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, según la escala de Richter. De acuerdo a los últimos reportes oficiales, se han registrado más de 6.300 fallecidos y 73.000 personas ameritaron atención en centros de salud. Alrededor de 24.000 se encuentran damnificadas, ubicadas en “campamentos transitorios”.

Mucho de los sobrevivientes, presentaron lesiones graves en huesos, músculos y piel, debido a fracturas complejas en extremidades y columna vertebral, extremidades severamente lesionadas por aplastamiento, amputaciones y heridas que, en algunos casos, aún no cicatrizan.

Estas heridas que “no cierran”, son más frecuentes de lo que se cree después de una catástrofe como la que hemos vivido en Venezuela. La falta de circulación sanguínea, las infecciones iniciales, la desnutrición, el estrés físico y mental de esos terribles primeros días, pueden ser factores de riesgo que retrasan el proceso natural de reparación del cuerpo. Es una condición de salud, a la cual se le debe hacer seguimiento, acompañar y alcanzar su mejoría.

Ahora bien, ante una situación como esta, ¿qué podemos hacer? Como médico traumatólogo y especialista en el cuidado de heridas, mis recomendaciones son las siguientes:

Primero: Acudir a evaluación médica lo antes posible. El equipo multidisciplinario debe estar capacitado para evaluar y decidir el tratamiento más adecuado.

Segundo: Se debe mantener la herida limpia todos los días y evitar el uso de remedios caseros, que puedan contaminar y complicar la herida

Tercero: Mantener una alimentación equilibrada (proteínas, frutas, verduras, etc.), hidratarse bien, controlar los niveles del “azúcar” (glucosa) en sangre, sobre todo si tiene antecedente de diabetes mellitus.

Cuarto: Comprender que en ocasiones se necesitan tratamientos con especialistas en manejo avanzado de heridas y que debemos usar apósitos con tecnología avanzada o dispositivos con el principio de “cierre asistido por vacío” (VAC). Algunas veces, realizamos procedimientos de reconstrucción muscular, piel o del hueso. Estos tratamientos deben ser individualizados, diseñados para cada paciente y pueden requerir varias etapas.

Por último, pero no menos importante, la salud mental es fundamental durante todo el proceso. Una herida crónica cansa, frustra y preocupa al paciente y sus familiares. Es fundamental contar con el apoyo familiar, gubernamental, fundaciones y voluntarios. El conocer la experiencia de otros sobrevivientes, puede ser muy importante en este proceso de recuperación.

La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de las personas logran avances importantes cuando reciben seguimiento continuo. Algunas heridas cierran por completo, otras se estabilizan y permiten que el paciente retome y se adapte a su rutina habitual. El tiempo y el cuidado adecuado, son nuestros aliados más poderosos.

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