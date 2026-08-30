La valentía de avanzar: Recuerda … ¡La fe y la acción vencen al miedo a no ser capaces!

¿Por qué muchas veces provoca rendirse? Con frecuencia nos paralizamos en medio de un proyecto o situación porque creemos que no podemos o porque asumimos erradamente que las condiciones no están dadas. Incluso, en innumerables momentos, ni siquiera lo intentamos porque caemos en la trampa de no considerarnos capaces. Sin embargo, la mayoría de las veces, cuando decidimos armarnos de valor y dar un paso al frente —sin pensar tanto en los «no» y enfocándonos más en los «sí»—, la vida nos sorprende demostrándonos que estamos dotados para lograr hasta lo impensable. Debemos tener siempre presente (aunque a mí misma a veces se me olvide en medio del ajetreo diario) que, si somos personas de Fe, el que decide qué es lo mejor para nosotros es Dios. Entonces, ¿para qué sobre pensar cuando nuestras decisiones o riesgos no afectan a otros para mal? Seguir adelante sin temor en muchas oportunidades es, sencillamente, darse la oportunidad de alcanzar el éxito y, si no se da como esperábamos, al menos nos divertimos en el camino cuando mantenemos la mejor actitud.

Sentir ese impulso de tirar la toalla es una reacción humana completamente normal. Desde la neuropsicología se explica que el cerebro posee un sesgo de supervivencia diseñado para protegernos de la frustración, sobreestimando los riesgos externos para mantenernos en una zona de confort que percibe como segura. No obstante, esa parálisis que experimentamos ante lo incierto es solo una barrera mental que distorsiona la percepción de nuestras capacidades reales. Diversos estudios en psicología cognitiva confirman que la autoconfianza no es un requisito previo para actuar, sino una consecuencia directa de la acción: la seguridad en uno mismo no llega antes de dar el paso, se construye progresivamente mientras avanzamos.

Desde el ámbito de la salud mental, especialistas en resiliencia señalan que cuando permitimos que la excesiva rumiación o el miedo al fracaso dominen nuestra emocionalidad, elevamos innecesariamente los niveles de cortisol, generando un agotamiento anticipado.

Investigaciones publicadas en revistas científicas como The Journal of Positive Psychology demuestran que las personas que adoptan una mentalidad de crecimiento —aquellas que ven en los imprevistos un aprendizaje y no un veredicto definitivo— experimentan mayores índices de bienestar integral y menor impacto del estrés crónico. Al cambiar el enfoque y abordar los proyectos con una actitud receptiva y liviana, liberamos la presión por el resultado y le devolvemos al organismo su equilibrio fisiológico.

Por otra parte, cuando sumamos a este proceso la perspectiva de la Fe, la carga se aligera aún más. Entender que Dios tiene el control nos libera de la pretensión de querer dominar cada detalle del futuro. Como periodista de salud y como ser humano en constante búsqueda de evolución espiritual, me he dado cuenta de que la FE es la herramienta de contención emocional más poderosa.

Caminar con la certeza de que estamos respaldados por un propósito mayor transforma la incertidumbre en confianza, enseñándonos que lo que a veces percibimos como un freno o un obstáculo, no es más que la preparación necesaria para algo mejor, sin duda.

Claves para siempre dar un paso al frente…

– Enfócate en el «sí» y reduce la rumia mental. Cuando surja un proyecto o decisión y sientas que no eres capaz, evita sobre pensar los escenarios negativos. Haz un balance realista y dales prioridad a las oportunidades de crecimiento por encima de las dudas. Además, si crees que puedes superar el peor de los escenarios, lánzate al ruedo.

– Acepta la acción como constructora de confianza. No esperes a sentirte cien por ciento seguro para empezar. La certeza se fortalece con la práctica cotidiana; da un primer micro-paso y deja que el movimiento disipe el temor.

– Reencuadra el resultado como un proceso de aprendizaje. Si las cosas no salen exactamente como las planificaste, evita juzgarte. Analiza qué ajustes requiere el camino y valora el conocimiento adquirido para el siguiente intento.

¿Cómo fortalecer la fe y mantener la buena actitud en el camino?

– Delega el control y suelta la ansiedad del futuro. Si eres una persona creyente, recuerda que la última palabra la tiene Dios. Entregar tus planes con devoción disminuye el peso emocional y te permite habitar el presente con serenidad.

– Abraza la mejor actitud durante el proceso. Decide disfrutar el trayecto sin obsesionarte únicamente por la meta. Mapear los pequeños logros diarios y mantener el sentido del humor protege tu sistema nervioso y le devuelve la alegría al esfuerzo.

– Recuerda tu propósito y evalúa tu impacto. Antes de tomar un riesgo, verifica que tus decisiones no afecten negativamente a nadie. Saber que tus acciones nacen de una intención noble y constructiva te brinda la paz necesaria para avanzar sin culpa.

Para terminar…

La vida nos invita a movernos sin dejar que los temores imaginarios nos roben la posibilidad de descubrir nuestro verdadero potencial. Avanzar con fe, cuidar nuestra actitud y atrevernos a intentar aquello que nos acelera el corazón es el mayor acto de amor propio que podemos ejercer.

No le des más vueltas a lo que no puedes controlar; da el paso hoy, confía en el proceso y regálate la oportunidad de ser sorprendido.

¡A tu salud!

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