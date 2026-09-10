La salud también espera por un servidor

Un incidente digital puede comenzar en una empresa lejana y terminar alterando la rutina de quienes nunca escucharon su nombre.

En la segunda temporada de The Pitt, la serie protagonizada por Noah Wyle, un ciberataque contra otros centros médicos obliga al equipo de urgencias a desconectar sus sistemas por precaución. Llegan las carpetas, el papel y la necesidad de reorganizarlo todo. Los médicos conservan sus conocimientos. Lo que deben reconstruir, mientras siguen llegando pacientes, es la coordinación que antes daban por hecha.

La escena inquieta porque muestra una dependencia que suele permanecer invisible hasta que falla.

Esta semana, una noticia del mundo real permitió mirar esa misma fragilidad desde otro lugar: el proveedor.

El 8 de septiembre de 2026, Boston Scientific, fabricante internacional de dispositivos médicos, informó que las consecuencias del ciberataque detectado el 25 de agosto probablemente le impedirían cumplir sus previsiones financieras para el trimestre y el año. La actividad no autorizada provocó una interrupción de red que afectó el acceso a determinados sistemas y aplicaciones, con repercusiones en fabricación, procesamiento y despacho de pedidos.

La dimensión del caso se entiende mejor al mirar su negocio. En el segundo trimestre de 2026, el área cardiovascular representó casi dos tercios de sus ventas. Su portafolio incluye stents, dispositivos para tratar alteraciones del ritmo cardíaco y otras herramientas que ayudan a convertir una decisión médica en un tratamiento.

La compañía informó avances importantes en la recuperación y señaló que sus análisis no indicaban daños al funcionamiento de los productos. También comunicó el restablecimiento de las nuevas activaciones de monitoreo cardíaco remoto que se habían interrumpido. Aun así, quedaban pedidos acumulados.

Ese detalle importa: recuperar un sistema y ponerse al día con las entregas son trabajos distintos. La pantalla puede volver a encenderse mucho antes de que termine la espera.

También importa precisar lo que todavía se desconoce. La empresa no ha identificado públicamente a los responsables ni divulgado cómo ingresaron. Tampoco ha confirmado ransomware. Está documentada la afectación de disponibilidad; la información publicada no permite afirmar que los datos hayan sido alterados. Sufrir una intrusión, por sí solo, tampoco demuestra negligencia.

El caso plantea una pregunta que alcanza a todo el sector salud: ¿hasta dónde llega realmente nuestra capacidad de seguir atendiendo?

En Venezuela, muchas clínicas privadas y hospitales realizan cateterismos, angioplastias e implantes de dispositivos cardíacos. Para quienes dependen de insumos importados, la continuidad también pasa por fábricas, distribuidores y plataformas informáticas situadas fuera del país.

Pensemos en una hipótesis: un centro tiene especialistas, equipos y pacientes programados, pero un suministro esencial no llega porque el distribuidor depende de un fabricante con operaciones interrumpidas. El centro conserva el control de sus propios sistemas; necesita resolver una dificultad que comenzó fuera de ellos.

No hay evidencia pública para afirmar que este incidente haya provocado esa situación en Venezuela. Es un escenario que merece preparación, precisamente para evitar que se convierta en una experiencia.

Y la misma pregunta cabe fuera de la medicina. Una fábrica podría quedarse esperando un repuesto. Un supermercado tendría que reorganizar sus entregas si el distribuidor no pudiera procesar pedidos. Una empresa podría tener dificultades para cobrar si dejara de funcionar su plataforma de pagos. El alcance dependería de sus existencias, alternativas y capacidad de respuesta.

Nos hemos acostumbrado a evaluar la seguridad de lo que está dentro de nuestras oficinas. El trabajo pendiente es entender cuánto depende de lo que ocurre afuera.

Por eso, compras, tecnología y dirección deben conversar antes de una emergencia. ¿Qué proveedor puede detener una operación? ¿Cuánto tiempo permiten resistir las existencias? ¿Quién avisa cuando aparece un problema? ¿Qué alternativa ha sido probada? En salud, además, cualquier sustitución debe contar con validación médica.

Estas preguntas convierten la ciberseguridad en una decisión de continuidad. Y permiten reconocer que la recuperación requiere tecnología, coordinación y personas capaces de actuar con información incompleta.

En The Pitt, volver al papel permite seguir atendiendo. En una cadena de suministro, la alternativa puede ser más difícil: una orden escrita a mano no hace aparecer el dispositivo que falta.

El ataque puede ocurrir a miles de kilómetros. La espera siempre le ocurre a alguien.

Rafael Núñez Aponte

CEO @MasQueSeguridad

Columnista Radar Cibernético

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