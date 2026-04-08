La salud musculoesquelética como base para una vida saludable

¡Hola, saludos a todos! Como cada semana es un placer poder brindarles información, a través de IMPULSO SALUDABLE. Si aún no han podido leer las columnas anteriores, los invito a que visiten mis redes sociales y las de Caraota Digital. Ahora, pasemos al tema que les traigo el día de hoy…

Cada 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el Día Mundial de la Salud, con el objetivo de promover el bienestar a nivel global. En este año 2026, el lema oficial es “Together for health. Stand with science” (“Juntos por la salud. Apoyemos a la ciencia”), destacando la colaboración científica y la importancia de la evidencia en pro de proteger la salud de las personas y el planeta.

Como traumatólogo de alto rendimiento, quiero señalar que la salud musculoesquelética abarca: huesos, músculos, articulaciones, tendones, cartílagos y ligamentos. Nuestro sistema musculoesquelético está armónicamente diseñado para movernos, trabajar, practicar deporte y disfrutar de nuestra vida diaria. Sin embargo, la patología musculoesquelética representa uno de los mayores desafíos en la salud pública actual.

Según datos de la OMS, aproximadamente 1.71 mil millones de personas en el mundo, viven con alguna condición o enfermedad musculoesquelética.

Dichas patologías musculoesqueléticas, son la principal causa de discapacidad a nivel global, siendo el dolor lumbar inespecífico y como se los comenté en una columna anterior, puede afectar a más de 600 millones de personas y sigue siendo la causa principal de discapacidad en el mundo.

Otras condiciones frecuentes incluyen dolor cervical, artrosis o “desgaste articular”, artritis reumatoide y las temidas fracturas.

El envejecimiento poblacional, la obesidad, el sedentarismo y las lesiones por sobrecarga son factores predisponentes en el aumento de estas patologías. Debemos ser conscientes que estas cifras no son solo números, se traducen en: dolor crónico, limitación en las actividades de la vida diaria, impacto negativo en nuestra salud mental, jubilaciones tempranas, alto costo económico y social para familias y los sistemas de salud.

En el marco del Día Mundial de la Salud, es importante y esencial cuidar la salud musculoesquelética, ya que nos permitirá mantenernos activos e independientes a lo largo de nuestra vida. Nos ayudará a prevenir caídas y fracturas, siendo esto muy importante en los adultos mayores. Una buena musculatura contribuye al equilibrio, la postura, contribuye con el metabolismo y a una respuesta inmune satisfactoria.

“Apoyar a la ciencia” significa confiar en enfoques preventivos y tratamientos basados en la evidencia: entrenamiento adecuado, nutrición, control de peso, ergonomía y atención médica a tiempo; en lugar de mitos, soluciones rápidas, recomendaciones “milagrosas” sin respaldo científico.

La gran mayoría de las patologías musculoesqueléticas se pueden prevenir o tratar mejor con hábitos simples y accesibles:

Mantén actividad física regular: Camina, nada o haz ejercicios de fuerza y flexibilidad al menos 150 minutos por semana. El movimiento es vida #letsmove Cuida tu postura y ergonomía: En el trabajo evita posiciones prolongadas que sobrecarguen la espalda o el cuello y establece pausas activas. Controla tu peso: El exceso de peso aumenta la carga y trabajo sobre las rodillas, caderas y columna vertebral. Aliméntate bien: Incluye calcio, vitamina D, proteínas y alimentos antiinflamatorios para fortalecer huesos y músculos. Escucha a tu cuerpo: Si aparece dolor persistente, inflamación o limitación de movimiento, consulta con tu Traumatólogo de confianza. El diagnóstico oportuno evita complicaciones. Evita el sedentarismo prolongado.

En definitiva, recordemos que la salud musculoesquelética no es un lujo, sino la base para una vida plena y saludable. Apoyar a la ciencia significa priorizar la prevención, la educación y el acceso oportuno a cuidados de calidad y orientaciones dadas por profesionales en la materia.

Realiza chequeos preventivos con tu traumatólogo y profesionales de la salud, si tienes antecedentes de lesiones o planeas aumentar tu nivel de actividad física.

Si sientes molestias persistentes en espalda, rodillas, hombros o cualquier articulación, no lo dejes pasar: una consulta a tiempo puede cambiar tu salud y calidad de vida. ¡Muévete con conciencia, entrena con inteligencia y cuida tu cuerpo! Juntos podemos promover un mundo más activo y saludable.

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