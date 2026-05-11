La reunión terminó. ¿Alguien anotó algo?

Comenzando esta semana de mayo, saludando a mis lectores de Caraota Digital y esta columna, donde cada semana les traigo información útil para su entorno tecnológico, y como podemos usarla a nuestro favor.

Son las 4 de la tarde. Acabas de salir de una videollamada de cuarenta minutos con un cliente en Bogotá. Acordaron tres cambios al proyecto, dos fechas de entrega y un precio revisado. Ninguno tomó notas en pantalla. Tú anotaste algo a mano que ya no encuentras. El cliente lo recuerda diferente. Dos semanas después, ese malentendido vale un descuento que no presupuestaste.

Esto no es un problema de memoria ni de buena fe. Es de sistema. Y en 2026, ese ya existe, es gratuito en su versión básica y funciona en cualquier llamada de Zoom, Google Meet, Teams o incluso reuniones presenciales. Se llama transcripción con inteligencia artificial, y la herramienta que quiero mostrarte esta semana la convierte en algo más que un texto: Transforma cada conversación en decisiones documentadas, tareas asignadas y seguimiento automático.

El problema que nadie mide pero todos sufren

El 73% de las reuniones de trabajo no produce actas ni tareas documentadas, según datos de Harvard Business Review. Para una pyme latinoamericana o un freelancer con varios clientes activos, eso no es una estadística abstracta: es el presupuesto que se discutió en una llamada y que el cliente no recuerda haber aprobado, el plazo de entrega que quedó ambiguo porque nadie lo escribió, el nombre del contacto que mencionaron al pasar y que nunca llegó a ningún CRM.

El emprendedor venezolano tiene una capa adicional de complejidad: opera en múltiples husos horarios, muchas veces en su segundo o tercer idioma, con clientes en países distintos y acuerdos que no siempre tienen respaldo contractual formal. En ese contexto, una reunión sin documentación no es solo ineficiencia. Es riesgo.

La respuesta habitual es «tomo notas después» o «le pido al cliente que confirme por correo».

Ambas soluciones tienen el mismo problema: dependen de que alguien recuerde hacerlo. Y cuando tienes diez clientes activos y un proyecto entregando mañana, ese alguien no existe.

Fireflies.ai: tu asistente en cada llamada

Fireflies.ai es una plataforma de inteligencia artificial que se une a tus videollamadas como un participante silencioso, graba la conversación, la transcribe en tiempo real y —esto es lo que lo diferencia de un simple dictado— genera automáticamente un resumen con los puntos clave, las decisiones tomadas y las tareas identificadas con sus responsables.

Funciona sin intervención manual: conectas tu calendario de Google o Outlook, Fireflies detecta las reuniones programadas y se une solo. Al terminar la llamada, en menos de cinco minutos tienes en tu correo el transcript completo, resumen ejecutivo y lista de action items. Si no quieres que se una automáticamente, también puedes invitarlo como asistente en el momento que necesites.

El plan gratuito incluye hasta 800 minutos de transcripción al mes, almacenamiento en la nube de las últimas llamadas y acceso al resumen con IA. Para quien tiene entre cinco y diez reuniones semanales de duración estándar, eso es más que suficiente para empezar. El plan Pro, a dieciséis dólares mensuales, elimina los límites de almacenamiento y añade funciones de búsqueda semántica dentro de todas tus transcripciones pasadas: le preguntas «¿en qué llamada hablamos del precio del proyecto con Rodolfo?» y te devuelve el fragmento exacto.

La alternativa: Otter.ai para reuniones presenciales

Fireflies es la opción más potente para videollamadas, pero si tus reuniones ocurren en persona —una negociación en una oficina, un almuerzo de negocios, una visita a un cliente— la alternativa natural es Otter.ai. Funciona desde el teléfono, transcribe en tiempo real con el micrófono del dispositivo y distingue entre distintos hablantes aunque no estén identificados previamente.

La cadena completa, once semanas después

En diez semanas construimos una arquitectura de productividad completa: Perplexity para investigar mercados, agentes de IA para atender clientes automáticamente, Notion AI para organizar la operación, Wispr Flow para producir texto a la velocidad de la voz, Lemlist para cerrar el ciclo del seguimiento, Odoo para centralizar ventas e inventario, WhatsApp automatizado para atender a las 11 de la noche, apps sin código para construir herramientas propias y ciberseguridad básica para proteger todo lo que construiste.

Fireflies es la pieza que cierra el circuito de comunicación con clientes: ya tienes la herramienta para investigarlos, para contactarlos, para hacerles seguimiento, para gestionarlos en tu CRM. Ahora tienes la herramienta para que cada conversación con ellos quede documentada, accionable y conectada al resto del sistema. Nada se pierde en la memoria de alguien. Todo queda en el sistema.

El talento venezolano siempre fue excelente en la relación y en la conversación. Lo que faltaba era el sistema que captura esa conversación y la convierte en trabajo ejecutado. Eso es exactamente lo que esta herramienta hace.

Espero en mis redes sociales @fjochoa tus respuestas a la pregunta y reto para esta semana ¿Cuántas reuniones tuviste este mes de las que no quedó ningún registro escrito?

Tu reto de esta semana (10 minutos)

Entra a fireflies.ai y crea una cuenta gratuita. Conecta tu calendario de Google o Outlook y activa la integración. En tu próxima videollamada de trabajo —con un cliente, con un proveedor, con tu equipo— invita a Fireflies como asistente. Al terminar la llamada, revisa el resumen automático y reenvíalo al otro participante como confirmación de lo conversado.

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