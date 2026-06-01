La reunión más cara de tu semana es la que no necesitabas tener

Feliz inicio de mes para todos mis lectores de “En Código Abierto” ya llegamos a nuestra semana 14 con esta columna, y hago este comentario, porque en la de hoy conocerás todo sobre “Loom” que es una herramienta de video, pero en algunos puntos les comentaré de otras que ya hemos visto en semanas anteriores, para lograr un ecosistema exitoso dentro de nuestro emprendimiento.

Imagina este lunes. Tienes clientes en Maracaibo, Santiago y Bogotá. Son las 11 AM en Maracaibo, las 10 en Bogotá, las 12 PM en Santiago. Para que todos coincidan en una llamada, alguien tiene que sacrificar algo: el almuerzo, la última hora del día, la primera hora del trabajo. Y todo eso para una actualización de quince minutos que habría quedado perfectamente clara en un video de tres minutos.

Ese es el costo oculto del modelo sincrónico que la mayoría de los freelancers y consultores usan por defecto: coordinar agendas entre zonas horarias es, en sí mismo, trabajo no facturado. Y en 2026, con las herramientas correctas, es un trabajo completamente innecesario.

El problema que nadie mide

Los datos son claros: el 83% de los trabajadores reporta que la comunicación asíncrona aumenta su productividad, y los equipos que operan mayoritariamente en modo asíncrono son 2.7 veces más propensos a tener procesos documentados que realmente funcionan.

Pero el número que más me interesa es este: en 2024, solo Loom —la herramienta de video asíncrono que trataremos hoy— reemplazó un estimado de 202 millones de reuniones en todo el mundo. Eso no es una tendencia de corporaciones tech en Silicon Valley. Es la señal de que hay una forma diferente de trabajar, y que ya está disponible para cualquiera con laptop y conexión a internet.

¿Qué es la comunicación asíncrona y por qué cambia el juego?

Comunicación asíncrona significa simplemente esto: yo te envío el mensaje cuando puedo, tú lo recibes y respondes cuando puedes. Sin necesidad de que los dos estemos disponibles al mismo tiempo. No es una idea nueva —el correo electrónico es asíncrono— pero las herramientas de 2026 la llevan a otro nivel: video con cara y pantalla, documentación viva que se actualiza sola, y contexto que no desaparece en un hilo de WhatsApp a las 2 AM.

La herramienta focal de esta semana es Loom: graba en simultáneo tu cámara y tu pantalla, genera automáticamente una transcripción con IA, crea un link en segundos y permite que quien lo recibe deje comentarios en los momentos exactos del video. Plangratuito disponible en loom.com, con grabaciones ilimitadas de hasta 5 minutos. Para la mayoría de los casos de uso que vamos a describir, es más que suficiente.

El caso concreto: tres situaciones que hoy te cuestan reuniones

1. La actualización de proyecto.

Cada lunes mandas un Loom de tres minutos mostrando pantalla: qué avanzaste, qué sigue, qué necesitas del cliente. Él lo ve cuando quiere, deja comentarios en el video, y tú tienes las respuestas en el hilo sin haber coordinado un solo horario. Directo al stack: este Loom se puede enlazar desde Notion —la herramienta que te expliqué en la Semana 4— en el espacio del cliente, y Fireflies —Semana 11— transcribe automáticamente cualquier respuesta en video que ellos te devuelvan.

2. La propuesta necesita contexto.

Mandas una propuesta por Lemlist —explicada en la Semana 6— y en vez de esperar una llamada para explicarla, adjuntas un Loom de cuatro minutos que recorre el documento en pantalla con tu voz. El cliente ya entendió la lógica antes de agendar nada. La tasa de conversión sube no porque la propuesta cambió, sino porque ya no hay barrera de agendamiento para entenderla.

3. El onboarding del cliente nuevo.

En vez de una reunión de kickoff de una hora que se repite igual con cada cliente, grabas una vez un Loom de diez minutos explicando cómo trabajas, qué necesitas de ellos y cómo se comunican. Lo envías antes de la primera llamada. Cuando finalmente se conectan, ya saben cómo funciona todo y la reunión dura la mitad.

Las limitaciones que vale la pena mencionar

La comunicación asíncrona bien implementada requiere disciplina de documentación que muchos equipos no tienen al principio. Si la contraparte no tiene el hábito de responder en asíncrono —algunos clientes simplemente prefieren llamar—, la herramienta sola no resuelve el problema. Hay que gestionarlo explícitamente: la primera vez que mandas un Loom, explica al cliente cómo responder.

Loom también tiene un límite real en su plan gratuito: cinco minutos por video. Para la mayoría de las actualizaciones, es suficiente. Para demos técnicas largas o entrenamientos, necesitas el plan de pago, que arranca en 12.50 dólares mensuales. Y como siempre, necesitas conexión estable para subir el video: en zonas con conectividad limitada, planifica grabar y subir cuando tengas mejor señal.

Tu reto de esta semana (10 minutos)

Entra a loom.com y crea una cuenta gratuita. Graba un video de tres minutos actualizando el estado de un proyecto activo o explicando una propuesta que tengas pendiente. Envía el link —no el archivo, el link— al cliente o prospecto correspondiente. No escribas nada antes del video: deja que Loom genere la transcripción automática como resumen. Mide cuánto tardaste versus lo que habría tomado coordinar una llamada para decir lo mismo. Cuéntame en mis redes sociales @fjochoa cuántas reuniones de esta semana podrían haber sido un Loom.

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.