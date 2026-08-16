La realidad detrás de la ilusión de la prisa… ¿El tiempo vuela o nosotros deseamos demasiado?

Les confieso que me tiene sinceramente consternada la rapidez con la cual siento que el tiempo transcurre. Siento que en un abrir y cerrar de ojos ya estamos transitando elmes de agosto, y como siempre sucede cuando nos descuidamos, diciembre está prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo más impactante es que no se trata de una apreciación aislada; a donde voy, la gente comparte la misma sensación.

Todo el mundo me repite lo mismo: experimentan el paso de los días a un ritmo desbocado. Me he llegado a preguntar si es que acaso la Tierra está girando más rápido, si las jornadas se volvieron físicamente más cortas, o si la explicación reside en que nuestras generaciones hacen tantas cosas, están tan hiperconectadas y ambicionan tanto, que nuestra sensación de finitud se hace más vigente. Queremos abarcar más de lo que biológicamente podemos y acumular tantas experiencias que el tiempo jamás parece alcanzar para lo que aspiramos.

Esta inquietud, que para muchos es una simple queja de pasillo, tiene un sustrato científico fascinante. Los especialistas de distintas disciplinas han demostrado que no es que las horas tengan menos minutos ni que el reloj astronómico haya cambiado, lo que se ha transformado radicalmente es la cronocepción, es decir, la manera en que la mente procesa, organiza y recuerda la experiencia temporal.

Expertos en salud mental y neurociencias explican que este fenómeno responde a una interacción entre nuestra psicología, la rutina, la biología y la fragmentación digital de la atención.

Desde la psicología, la percepción del tiempo depende de la densidad de recuerdos nuevos que logramos almacenar. Un estudio publicado en la revista científica Acta Psychologica determinó que cuando el cerebro recupera al menos cuatro episodios importantes o hitos significativos de un período determinado, siente que el tiempo transcurrió de forma pausada y consistente. En la infancia, cuando todo representa una «primera vez», el cerebro captura estímulos con máxima frescura y guarda recuerdos detallados, haciendo que el tiempo se sienta «ancho». En la adultez, en cambio, la rutina se vuelve la norma. Al automatizar los procesos para ahorrar energía, la mente deja de registrar marcas memorables, provocando que, al mirar hacia atrás, comprima los meses y sintamos que el año «voló».

A esta explicación le podemos sumar la “teoría proporcional” propuesta por el filósofo Paul Janet, que explica que percibimos el tiempo relacionado con la totalidad de nuestra existencia. Para un niño de 10 años, un año representa un enorme 10% de su vida; para un adulto de 50 años, ese mismo año es apenas un 2% de su bagaje, transformándose en una fracción subjetivamente mucho más pequeña.

Por otra parte, investigaciones en neuropsicología apuntan a un factor neurobiológico: con los años, la velocidad de procesamiento del cerebro disminuye y captura menos «imágenes o recuerdos» por segundo, generando la impresión de que el mundo exterior avanza aceleradamente. Si a esto le agregamos el impacto de las pantallas y el consumo rápido de contenido digital, la atención se fragmenta tanto que el cerebro resume bloques de horas como instantes vacíos.

¿Cómo «ensanchar» el tiempo subjetivo y romper el piloto automático?

Introduce contraste y novedad constante. Rompe la monotonía intencionalmente. Aprende una habilidad nueva, cambia la ruta para ir al trabajo o prueba actividades diferentes el fin de semana. Al darle al cerebro «primeras veces», lo obligas a registrar recuerdos únicos que le devuelven densidad y espesor al tiempo.

Construye hitos temporales memorables. Como señalan las revisiones en Frontiers in Psychology, la memoria autobiográfica necesita marcas. Planifica pequeños eventos significativos a lo largo del mes: una conversación profunda, una escapada breve o un proyecto personal. Cuantos más anclajes emocionales crees, menos se comprimirá el año al recordarlo.

Reduce la estimulación digital que fragmenta. Desconéctate de las pantallas e impide el salto constante de un estímulo a otro. Evitar la multitarea digital ayuda a que la atención no se pulverice y permite que el tiempo recupere su ritmo natural.

¿Cómo vivir sin la angustia del reloj?

Practica la presencia plena (Mindfulness). En lugar de sobrepensar en la velocidad con la que se agota el año, enfócate en el momento presente. Centrar la atención de forma deliberada en lo que estás haciendo hoy reduce la ansiedad por el futuro y frena la sensación de que la vida se escapa sin rastro.

Acepta los límites de tu agenda. Reconoce que la prisa muchas veces nace de una ambición desmedida por querer abarcar más de lo humanamente posible. Modera tus expectativas y comprende que estar hiperactivo no significa estar viviendo mejor.

Suelta la obsesión por medir el tiempo. Deja de calcular obsesivamente cuánto falta para que termine el mes o el año. El tiempo va a transcurrir al mismo ritmo físico independientemente de tu preocupación; elige habitar tu presente con calma y agradecimiento en lugar de observarlo con angustia.

Para cerrar amigos …

La vida no se nos acelera por culpa de la velocidad con que gira la tierra para que amanezca o anochezca, sino por la falta de presencia con la que la vivimos nuestro día a día. No hace falta intentar frenar el reloj; lo verdaderamente transformador es darle al cerebro momentos que valga la pena recordar, momentos llenos de intensidad. Cuando aprendemos a estar verdaderamente en el aquí y el ahora, sin exigirnos más de la cuenta, el tiempo vuelve a recuperar su justa dimensión.

¡A tu salud!

REDES:

Instagram: @ATuSalud

YouTube: ATuSaludconMariaLauraGarcia

Facebook: ATuSaludEnLinea

Twitter: ATuSaludEnLinea

TikTok: ATuSaludEnLinea

Caraota Digital no se hace responsable por las opiniones, calificaciones y conceptos emitidos en las columnas de opinión publicadas en este medio.