La necesidad de mejorar el diagnóstico en salud femenina

Por la Dra. Carmen Mantellini

Desde la semana pasada les estoy compartiendo en esta columna algunos puntos que me parecen significativos tomar en cuenta durante este mes de la mujer.

Todo esto para crear conciencia, no solo en mis pacientes, sino también en cada mujer que puede leerse desde cualquier parte del mundo y en este instante está pasando por su mente algún tipo de situación relacionado con su calidad de vida.

Un punto muy importante durante nuestra vida son las variaciones hormonales que nos acompañan a lo largo de toda la vida, por ejemplo, en el periodo premenstrual, el embarazo, periodo postparto y en la peri menopausia, sus síntomas son frecuentemente desestimados.

Las respuestas como “debes aprender a vivir con ello” “es una etapa normal de la mujer” “ya te acostumbrarás”. En lugar de reconocer que al desestimarse el impacto negativo ocurre no sólo en la vida presente y futura de esa mujer que lo padece, sino también en su entorno familiar.

Para dar un ejemplo, en el periodo postparto, si una mujer que sufre de depresión no es atendida oportunamente, puede no lograr vincularse adecuadamente con su bebé recién nacido, con implicaciones no solo para ella, sino en la personalidad a futuro de su bebé, al no brindarle la seguridad que necesita para que desarrolle una personalidad confiada que le permita aprender y complementarse con su entorno social.

Otro ejemplo lo vemos en la peri menopausia, sobre todo en mujeres a las que le remueven los ovarios antes de los 40 años y no se les ofrece terapia hormonal sustitutiva, un hecho que ha demostrado que acorta sus años de vida, al aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y demencia. Es hora de estar abiertas a nuevos conocimientos. Las mujeres debemos escuchar nuestros cuerpos y buscar segundas opiniones si las preocupaciones no son atendidas debidamente por un profesional. La salud femenina no debe continuar en la sombra.

Invito a todas las mujeres y a quienes deseen entender más sobre este tema a seguirme en redes sociales @Dramantellini. Allí, continuaremos compartiendo conocimientos y generando conciencia por una atención médica más comprensiva para todas las mujeres. La salud femenina merece ser valorada y atendida con el mismo rigor que cualquier otra área de la medicina. Juntas, podemos marcar la diferencia.

Y así pudiéramos hablar de una infinidad de molestias y enfermedades que son erróneamente desestimadas o no diagnosticadas. Por ejemplo, más allá de las afecciones ginecológicas, las enfermedades tiroideas y las enfermedades autoinmunes son también frecuentemente ignoradas. Hay ejemplos en todas las áreas de la salud, recientemente se publicaba el caso de una mujer de 31 años que se quejaba de temblores continuos que afectaban sus actividades cotidianas, sin embargo sus síntomas se atribuían a ansiedad, o incluso a sus días premenstruales. Sus temblores se agravaron en el período postparto y sólo ahí se le diagnosticó enfermedad de Parkinson, la cual se encasilla como una enfermedad neurológica y degenerativa de hombres muy mayores, por lo que una mujer joven como en este caso, a pesar de haber consultado repetidamente por sus síntomas, se vio obligada a vivir así durante todo ese tiempo sin el tratamiento adecuado.

Seamos abiertos a nuevos conocimientos y sobre todo atentos a los síntomas y al momento de su aparición. Mi invitación es a valorar y anotar cada nueva cosa que sentimos, quien mejor que nosotras mismas para saber y reconocer cuando algo aparece por primera vez. Y además, si no consigues respuesta a lo que estás sintiendo, confía en ti y busca otra opinión.

