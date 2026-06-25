La identidad no se borra: se actualiza

Hay una frase que debería estar escrita en la entrada de todo aeropuerto, banco, ministerio y plataforma digital: evolucionar significa construir sobre lo que ya existe, dejando espacio para el cambio.

La vi estos días en el Simposio de Identidad de Veridos, en Múnich. Si los carros tienen a BMW como símbolo de ingeniería alemana, el mundo de la identidad segura tiene a Veridos como uno de sus referentes globales: precisión, confianza y tecnología diseñada para no fallar cuando lo que está en juego es la identidad de una nación.

Y ese tema, aunque suene técnico, toca algo profundamente humano. La identidad ya no es solo una cédula en la cartera o un pasaporte en la gaveta. Es la llave que abre una frontera, una cuenta bancaria, un trámite público, un beneficio social, una historia médica o una plataforma digital. Si esa llave se rompe, no falla solamente un sistema. Falla la confianza.

El problema es que estamos entrando en una época donde la inteligencia artificial puede falsificar rostros, clonar voces, fabricar documentos, imitar firmas y construir perfiles falsos con una precisión inquietante. Antes, suplantar una identidad requería acceso, tiempo y cierta sofisticación. Hoy, con las herramientas equivocadas, un ciberdelincuente puede fabricar una persona casi completa desde una pantalla.

Venezuela entiende esta historia mejor de lo que a veces recordamos. Alrededor de 2007, el país fue pionero en América Latina con la adopción del pasaporte electrónico. En una región donde muchos apenas comenzaban a hablar de chips, biometría y seguridad documental, Venezuela ya había dado un salto hacia la identidad moderna.

Ese antecedente importa porque demuestra que la evolución de la identidad no comienza desde cero. Comienza sobre capacidades construidas, experiencias acumuladas y aprendizajes que permiten dar el siguiente paso con más criterio. En tecnología pública, el verdadero valor no está solo en innovar primero, sino en saber actualizar la confianza a medida que cambian las amenazas.

Hoy la conversación va más allá del documento físico. Hablamos de credenciales digitales, biometría responsable, interoperabilidad, protección de datos, movilidad internacional más segura y sistemas preparados para un mundo donde la frontera entre lo real y lo falso será cada vez más difícil de distinguir.

Un aeropuerto moderno lo explica mejor que cualquier informe: el viajero quiere pasar rápido, el Estado necesita verificar quién entra, la aerolínea busca eficiencia y el ciudadano exige privacidad. Allí, en ese cruce entre velocidad, seguridad y derechos, se está definiendo la próxima década de la identidad.

Evolucionar no significa destruir el puente anterior. Significa reforzarlo mientras se construye el próximo. En identidad, esa diferencia es vital. Porque la próxima gran brecha digital no será solamente quién tiene internet. Será quién puede demostrar, sin fricción y sin miedo, que realmente es quien dice ser.

Rafael Núñez Aponte

CEO @MasQueSeguridad

Columnista Radar Cibernético

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