La historia Carmelo sigue… la importancia de chequear tu salud

Por el Dr. Ricardo Soto-Rosa

Comienzo este mes de diciembre, agradeciendo su recibimiento la semana pasada, sus comentarios en mis redes sociales sobre la historia de Carmelo, que aún no termina, porque si algo debemos hacer de manera anual es chequear nuestra salud, no solo al sentirnos mal, porque muchas patologías no dan ningún síntoma.

El Dr. Terán, prestigioso cardiólogo, lo atendió aquella lluviosa mañana. Carmelo, acostado en la camilla, se distraía imaginando como fabricaban los huequitos amorfos del cielo raso.

Con gran paciencia fue rigurosamente examinado. Luego sintió, en varias partes de su cuerpo, un gel frío, para conectarlo al tradicional electrocardiógrafo. Así mismo un estudio ecográfico de su corazón detallaba los movimientos de las cavidades cardíacas con el incesante abrir y cerrar de las diferentes válvulas.

Carmelo, conto, lo estresado que se encontraba en las últimas semanas. Las especulaciones y noticias alarmantes, impactaron la bolsa, generando enormes bajas con significativas pérdidas en sus ahorros. Además de tener una demanda por acoso laboral, de su asistente administrativa, a quien muy probablemente debería indemnizar con alta suma de dinero. El escándalo, le había costado una crisis de pareja.

Por otra parte, Carmelo se había practicado la Tomografía pedida por el urólogo, al buscar el resultado, con gran curiosidad, decidió abrir el sobre donde se encontraba el informe, el cual reportaba: “lesión de ocupación de espacio en el polo inferior del riñón izquierdo sugestiva de neoplasia”.

Carmelo fue directo a Google, y al revisar los resultados del buscador, se aterrorizo, convenciéndose de estar invadido, por un cáncer mortal que acabaría en poco tiempo, con su ya maltrecha existencia.

Mientras transcurría el relato de Carmelo, El Dr. Terán observó con preocupación el tensiómetro, el cual marcaba elevación de sus cifras tensionales con pulso arrítmico. Lo medico de inmediato con una pastilla sub lingual, logrando, después de unos minutos, estabilizarlo.

Era evidente, que parte de los hallazgos cardiovasculares, estaban relacionados con la situación emocional de Carmelo. El Dr. Terán le prescribió medicamentos para la tensión y el ritmo cardíaco, así como Psico relajantes.

También solicito estudios más completos para descartar otras patologías cardíacas y lo refirió al Dr. Caminos, psiquiatra de su confianza. Esa misma tarde fue a visitar al urólogo. El Dr. Barboza, vio las imágenes de la tomografía solicitada, donde aprecio la existencia de una lesión de 4 cm. de diámetro en el polo inferior del riñón izquierdo, sin evidencia de infiltración de otros órganos u otras lesiones a distancia.

Le explico con su calma y sabiduría de siempre: -Carmelo, tienes la gran fortuna de haberte diagnosticado a tiempo, ese pequeño tumor del riñón, el cual podemos extirpar a través de una cirugía mínimamente invasiva, sin hacer grandes heridas.

-Fíjate Carmelo, lo importante y beneficioso que es hacer el chequeo urológico todos los años… Ahora tenemos la posibilidad de erradicar completamente la lesión, conservando tu riñón, es decir solo quitaremos la parte donde se encuentra el tumor.

Para terminar con un toque de cariño le dijo:-También acuérdate: que “la curiosidad mato al gato”. No has debido revisar el informe y menos, buscar en internet por tu cuenta, viviendo tantas angustias innecesarias.

