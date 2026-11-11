La diabetes y tus pies: El cuidado diario que puede cambiar tu vida

El próximo 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Diabetes. Es una fecha para tomar consciencia y recordar que esta enfermedad, aunque aún no tiene cura, se puede controlar y permitir una vida normal e incluso de alto rendimiento deportivo.

Según reportes de la Federación Internacional de Diabetes, una de cada nueve personas adultas, sufre de diabetes en el mundo. En relación a Venezuela, aproximadamente 1,6 millones de adultos presentan la enfermedad. Lo preocupante es que más del 40% de los adultos que tienen diabetes, aún no saben que la padecen, lo que eleva el riesgo de complicaciones.

Una de las complicaciones más frecuentes y prevenibles es el llamado “pie diabético”. Ese aumento prolongado de “azúcar en la sangre”, puede dañar los nervios, las venas, las arterias comprometiendo la sensibilidad y la circulación de la piel, dificultando la cicatrización de las heridas. Una pequeña herida que pasa desapercibida, puede evolucionar rápidamente a una úlcera, si no se detecta y es tratada a tiempo.

El manejo adecuado de la Diabetes Mellitus, requiere de un equipo multidisciplinario. Dentro de ese equipo, los Traumatólogos desempeñamos un papel fundamental, ya que tenemos la responsabilidad de evaluar las deformidades del pie, alteraciones en los huesos o en las articulaciones, presencia de úlceras, infecciones y el riesgo de complicaciones mayores.

Nos corresponde orientar sobre calzado adecuado, evaluación continua de las lesiones y, cuando es necesario, realizamos intervenciones quirúrgicas oportunas que permitan preservar la extremidad.

El control regular por Traumatología, junto con el endocrinólogo, cirujano vascular, enfermería y fisioterapia, permite actuar en etapas tempranas de la enfermedad y reducir de manera significativa el riesgo de amputaciones.

Los cuidados diarios son muy importantes:

Revise sus pies todos los días (la planta y los espacios entre los dedos),

Al bañarse, debe secar muy bien los pies.

Use calzado cómodo y cerrado.

Evite caminar descalzo.

Corte las uñas en línea recta.

Ante cualquier enrojecimiento, ampolla, cambio de color o herida, consulte de inmediato a su médico de confianza.

Vivir con diabetes no significa renunciar a los sueños. El tenista Alexander Zverev, diagnosticado con diabetes tipo I desde los cuatro años de edad, ha alcanzado el número uno del ranking mundial mientras controla su enfermedad, día a día. Su ejemplo demuestra que, con disciplina, apoyo profesional y autocuidado, es posible

mantener un alto rendimiento deportivo y una vida plena. La invitación es a mirar tus pies con atención y a comprometerte con su cuidado. Con información, prevención y constancia, ayudaras a mejorar tu calidad de vida.

Comparte esta columna si consideras que alguien necesita leerla y sígueme por mis redes sociales @drmendezve para obtener información sobre salud, deporte y bienestar.