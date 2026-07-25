La cocina como nuestro primer refugio psicológico

¡Hola, mis corazones a fuego lento! Nos leemos una semana más a mi mejor estilo. En momentos donde la incertidumbre nos toca la puerta y la vulnerabilidad sacude a nuestras comunidades, el acto físico de compartir el alimento se convierte en la herramienta más poderosa de contención emocional.

Cuando las paredes fallan, la verdadera estructura que nos sostiene es humana. Por eso, hoy quiero que hablemos del refugio más antiguo del mundo: la mesa, que más allá de ser un mueble de madera, es ese espacio de encuentro donde nos miramos a los ojos.

Somos profundamente empáticos con quienes hoy no cuentan con una mesa física porque han perdido sus hogares; a ellos los abrazamos en el alma y les recordamos que el verdadero hogar se transporta en el pecho. No importa si comemos sentados en el suelo, en un escalón o compartiendo un banco en un refugio: comer en familia une corazones, y allí donde hay unión, hay resiliencia.

Desde la neurociencia, antropología y salud, la comensalidad (el acto de compartir la comida con otros) opera un milagro en nuestro organismo que va mucho más allá de la nutrición básica. Comer acompañados activa de manera inmediata la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, el apego y la seguridad.

Cuando masticamos junto a nuestros seres queridos, el cerebro interpreta que el entorno es seguro para bajar la guardia. Esto apaga el sistema nervioso simpático, ese que nos mantiene en un estado de alerta constante, con el corazón acelerado y el oído atento al menor sismo o ruido del entorno, y le cede el control al sistema parasimpático, encargado de la relajación, la reparación celular y una digestión eficiente.

A nivel de salud, comer en comunidad reduce la presión arterial, estabiliza los niveles de glucosa y fortalece el sistema inmunológico, demostrando que el afecto colectivo es medicina preventiva.

La Sugerencia de la Chef: Arepa con Jamón endiablado y Queso a la Plancha

Común si, más le daremos un giro de sabor, con la misma intención de abrazar el corazón. Nuestra arepa es arraigo, historia y el ADN de la identidad venezolana. Es el vehículo para una comida lúdica en la que cada quien participa, fomentando la autonomía y creatividad en momentos donde sentimos que perdemos el control.

Hoy le daremos un toque de alta cocina a los ingredientes, jugando con texturas que reconfortan el paladar.

Ingredientes (para compartir 6 unidades):

Prepara ¡Arepas para todos! Pero atención, que se nos viene el misterio del siglo: ¿agua antes de la harina o harina antes del agua? ¡Ni el mismísimo Indiana Jones lo sabría resolver!

Para el Queso Tostado: 300 g de queso blanco llanero (bajo en sal), cortado en láminas medianas. Para el Jamón Endiablado poderoso: 2 latas de jamón endiablado. 1 cucharada de mayonesa. 1 cucharada de salsa de tomate. 1 cucharadita de mostaza. 1 trozo pequeño de cebolla morada finamente picadita (aporta el toque crujiente). Un toque de cilantro fresco picado. Gotas de limón (el secreto para cortar la grasa y despertar las papilas).

Preparación pasito a pasito con amor:

El Ritual del Amasado: a tu ritmo y forma más ideal el momento de involucra la familia z; el contacto con la masa suave relaja las tensiones acumuladas en las manos. Forma las arepas y cocínalas en el budare o sartén hasta que estén doraditas y suenen «huecas» al tocarlas. La Magia del Relleno: mezcla el jamón endiablado con mayonesa, salsa de tomate, mostaza y cebolla morada. Agrega limón y cilantro. Esta combinación rompe con lo convencional, aportando una textura crocante, acidez y frescura a un ingrediente de uso cotidiano. El Toque Crujiente y Dorado: Calienta una sartén antiadherente (o plancha) a fuego medio-alto sin grasa. Coloca las láminas de queso llanero y cocínalas hasta que se doren por ambos lados. Queremos lograr esa costra crujiente por fuera y que el queso quede suave por dentro. La Mesa compartida: Deja que cada persona abra su arepa, unte la mezcla cremosa y la corone con esa lámina de queso caliente y crujiente.

Beneficios de compartir el alimento en momentos de crisis:

Contención Emocional Colectiva: Compartir la comida actúa como un amortiguador del estrés psicológico. Al verbalizar miedos o simplemente reír mientras armamos la arepa, el cerebro disminuye la percepción de la amenaza.

Contraste de Texturas que Alivia: La combinación entre el queso tostado, la suavidad de su interior y cremosidad del jamón endiablado genera una estimulación sensorial en la boca. Esta experiencia distrae las zonas de alerta del cerebro y fomenta un estado de bienestar.

Fortalecimiento de la Identidad: La arepa evoca memorias de estabilidad, días familiares y bienestar. Activar esos archivos mentales a través del gusto le recuerda al cerebro su capacidad histórica para superar las dificultades.

Una Reflexión a Fuego Lento

La resiliencia de un pueblo no solo se construye con cemento, bloques; se edifica compartiendo el pan, mirándonos a los ojos y reconociéndonos en el otro. Que la falta de una estructura física jamás nos quite la riqueza de encontrarnos. Al final del día, la cocina es y será un acto que desafía cualquier adversidad. Sostengan las manos de quienes tienen al lado, agradezcan la compañía y alimenten la esperanza bocado a bocado.

Para más recetas con arraigo, tips de neurogastronomía y formas de conectar a través del sabor, los espero en mis redes sociales: Instagram, X y TikTok: @Chefmaivette

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