La ciberguerra ya llegó al sistema financiero y Venezuela decidió discutirla de frente

Hay amenazas que hacen ruido. Y hay otras que simplemente entran, observan, aprenden y esperan el momento correcto para atacar.

La nueva generación de ciberataques se parece cada vez menos a las películas de hackers encapuchados y más a una operación silenciosa de inteligencia. Un deepfake que imita la voz de un ejecutivo. Un correo perfecto escrito por inteligencia artificial. Una videollamada falsa en Zoom. Un empleado convencido de entregar accesos creyendo que hablaba con alguien legítimo.

La guerra digital cambió. Y el sector financiero lo sabe.

Por eso cobra relevancia que la Asociación Bancaria de Venezuela impulse el próximo 26 de mayo el III Congreso Internacional de Ciberseguridad, un evento que más allá de conferencias técnicas, refleja algo mucho más importante: la madurez de entender que la ciberseguridad ya no pertenece solamente al departamento de tecnología.

Hoy es continuidad operativa. Es reputación. Es estabilidad financiera. Es confianza.

El lema del congreso, “El futuro de la ciberseguridad es agéntico”, resume perfectamente hacia dónde se mueve el mundo. La inteligencia artificial dejó de ser únicamente una herramienta de apoyo. Ahora puede tomar decisiones, automatizar procesos, ejecutar tareas y también aprender a atacar.

Ese es el verdadero cambio de paradigma.

Mientras muchas organizaciones todavía discuten si deben implementar IA, los ciberdelincuentes ya la están utilizando para perfeccionar fraudes, automatizar campañas de phishing y reducir los tiempos de ataque de días a minutos. Ya no están rompiendo puertas. Están entrando con credenciales legítimas, identidades robadas y confianza manipulada.

Y justamente allí es donde este tipo de espacios adquieren valor.

La agenda del congreso reúne temas que hace apenas pocos años parecían futuristas: IA adversaria, computación cuántica, ciberseguridad agéntica, fraude financiero, forénsica digital y lecciones reales de ciberataques. Ver juntos a actores globales como IBM, Mastercard, Palo Alto Networks, Trellix y expertos regionales demuestra que Venezuela también está participando en una conversación tecnológica que ya redefine mercados enteros.

Incluso hay algo simbólicamente poderoso en una de las ponencias del evento: “¿Cómo suena un ciberataque?”. Porque probablemente esa es la mejor forma de explicar la ciberseguridad moderna. Ya no se trata solamente de firewalls o antivirus. Se trata de entender el comportamiento humano, la percepción y la confianza digital.

En una época donde una voz falsa puede autorizar transferencias millonarias y donde una identidad digital vale más que una tarjeta física, proteger la confianza se convirtió en la nueva defensa nacional invisible.

El III Congreso Internacional de Ciberseguridad se realizará el próximo 26 de mayo de 2026 en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding, Caracas, a partir de las 8:00 a.m. Más información y registro disponible en:

eventosasobancave.com/3CICS

Rafael Núñez Aponte

CEO @MasQueSeguridad

Columnista Radar Cibernético

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