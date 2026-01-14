La base biológica de tu ansiedad: ¿Por qué el SOP afecta tu ánimo?

Por la Dra. Carmen Mantellini

Hola de nuevo a toda mi comunidad de Caraota Digital. La semana pasada, para comenzar el mes de enero, sentamos las bases sobre qué es el SOP, rompiendo el mito de que solo afecta a quienes buscan un bebé o a quienes tienen sobrepeso.

Viendo sus comentarios y preguntas en mis redes, por lo que expliqué aquí la semana pasada, hoy quiero que hablemos de una realidad que muchas pacientes viven en soledad y con mucha culpa: la ansiedad y la depresión con base biológica.

Es muy frecuente que en la consulta las mujeres me confiesen: «Doctora, me siento irritable, lloro sin razón o vivo en un estado de nerviosismo constante y siento que es mi culpa». Quiero decirles hoy, con la evidencia del estudio «Polycystic Ovary Syndrome Revisited»; en mano, que este malestar no es «solo psicológico» ni una reacción exagerada a los síntomas físicos. El SOP produce cambios biológicos reales y tangibles que afectan el funcionamiento de nuestro cerebro.

El desequilibrio de hormonas como la testosterona y la insulina no se queda en los ovarios; estas sustancias viajan y alteran neurotransmisores clave como la serotonina (la hormona de la felicidad y la calma) y la dopamina (relacionada con la motivación y el placer). Cuando estos químicos están fuera de balance debido al entorno hormonal del SOP, la aparición de fatiga emocional, baja autoestima y una relación complicada con la comida se vuelve casi inevitable.

La ansiedad que vivimos actualmente, potenciada por el ritmo de vida y las exigencias sociales, se ensaña con la mujer con SOP. No se trata solo de «sentirse mal por el acné» se trata de una alteración en los mecanismos de respuesta al estrés. Por ello, la salud mental debe dejar de ser el «patito feo» del tratamiento y ocupar un lugar central, al mismo nivel que el control de la glucosa o los ciclos menstruales.

Recordamos que el SOP es una condición sistémica que afecta a 1 de cada 10 mujeres sin diagnosticar, impactando su metabolismo y su identidad más allá de lo puramente reproductivo.

